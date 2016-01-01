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تحذير: مواقع التعارف الاجتماعي أكثر تكلفة مما تبدو

بواسطة أخبارنا المغربية - د ب أ 19 دقيقة مضت
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تحذير: مواقع التعارف الاجتماعي أكثر تكلفة مما تبدو

ساعدت مواقع التعارف الاجتماعي على مدى سنوات الأشخاص غير المرتبطين في التعرف على الطرف الاخر والتواصل معه والارتباط به، غير أن التسجيل في مثل هذا النوع من المواقع يمكن أن ينطوي على تكلفة غير معلنة بالنسبة للمستخدمين.

وتحذر جوليا ريبرج خبيرة حماية المستهلك الألمانية من أن التسجيل البسيط في مثل هذه المواقع يكون مجاناً غالباً، لكنه لا يسمح لهؤلاء المستخدمين بالاستفادة من كل وظائفه أو خدماته، مثل تبادل الرسائل مع المستخدمين الآخرين مباشرة أو الاطلاع على المعلومات الخاصة بهؤلاء المستخدمين حيث أن الاستفادة من هذه الخصائص تحتاج إلى تحديث تسجيل المستخدم والانتقال إلى فئة الاشتراك مدفوع الرسوم.

كما يجب أن ينتبه المستخدمون إلى عروض هذه المواقع باستخدامها لفترة زمنية معينة مجاناً أو باشتراك بسيط، حيث يصبح هذا الاشتراك بعد ذلك مكلفاً للغاية عند انتهاء فترته ثم تمديد العقد وفقا للرسوم المرتفعة بصورة تلقائية.

وتوجد بعض المواقع التي يمكن اعتبارها "غير صديقة للمستخدم" حيث تجبر هؤلاء المستخدمين إلى إرسال إخطار بإنهاء اشتراكهم عبر البريد العادي وليس عبر الإنترنت.

وتقول "ريبرج" إنه من "الأفضل فحص مواقع التعارف ومراجعة شروط استخدامها أكثر من مرة خاصة عند التعامل مع عروضها الرخيصة".

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