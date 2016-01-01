خدمة ذكاء اصطناعي تقترح عليك أفلام مميزة

تتوفر الكثير من الخدمات والمواقع التي تقترح على المستخدمين أفلام مميزة لمشاهدتها وفقاً لعوامل محددة، لكن ماذا عن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي للحصول على توصيات الأفلام؟



تعتمد خدمة "Movix" لتوصيات الأفلام على الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعلم العميق لتقدم للمستخدم أفضل الأفلام الملائمة له.



كل ما على المستخدم فعله هو اختيار بعض الأفلام المفضلة له أو الاختيار من بعض الوسوم المتوفرة وخلال ثواني معدودة سيقدم الموقع مجموعة من الأفلام الملائمة لاهتمامات المستخدم.



وتشمل الوسوم داخل الموقع اختيار سنوات محددة، أو نوع الفيلم أو تقييمه أو من خلال بعض الكلمات المفتاحية العامة.



وبخلاف الخدمات والمواقع الأخرى المشابهة، فإن خدمة Movix لا تحتاج إلى تسجيل حساب أو إلى وجود سجل طويل من الأفلام التي شاهدتها سابقاً لاقتراح الأفلام.



مطورو الخدمة انطلقوا من أن ذوق المستخدم ومزاجه وتفضيلاته متغيرة من يوم لآخر، وبالتالي تم ابتكار خدمة تتكيف مع هذا الواقع وتُقدم في كل يوم توصية جديدة.



فيمكن من خلال الخدمة الحصول على اقتراح لمشاهدة فيلم من خلال إضافة فيلم واحد فقط أعجبك في السابق أو من خلال تحديد نوعية الفيلم فقط.



وعند حصول المستخدم على اقتراح لمشاهدة فيلم معين فسيكون بوسعه مطالعة تفاصيل إضافية حوله من بينها صور من داخل الفيلم والعرض الدعائي الخاص به وكذلك نبذة مختصرة عن القصة ورابط الفيلم وتقييمه على موقع imdb.