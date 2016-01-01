جهاز نينتندو "2DS XL" يفتقر لتقنية العرض ثلاثي الأبعاد

على الرغم من أن جهاز الألعاب نينتندو Switch يتيح للمستخدم إمكانية الاستمتاع بالألعاب على جهاز التلفزيون أو أثناء التنقل والتجوال، إلا أن الشركة اليابانية لا تزال تعول على الإصدارات الجوالة من كونسول الألعاب الشهير، وأعلنت عن إطلاق الموديل نينتندو 2DS XL الجديد في الأسواق العالمية مع نهاية يوليو (تموز) المقبل.



ويعتمد الإصدار الجديد على خصائص الموديل 3DS الكبير، وفي البداية سيمتاز الجهاز بجسم قابل للطي، على العكس من الشكل المخروطي للجهاز 2DS، بالإضافة إلى إمكانية استعمال ذراع C المستخدم في بعض الألعاب عن طريق أزرار XYAB، مع إمكانية استخدام شخصيات Amiibo وتحسين قدرة الحوسبة قليلاً.



ويتطابق مقاس الشاشة مع جهاز 3DS XL، ولكنه يفتقر إلى طريقة العرض ثلاثية الأبعاد، ولا يتعدى وزن جهاز الألعاب الجديد 260 غم، في حين أن وزن الموديل الأكبر يبلغ 336 غم، وأعلنت الشركة اليابانية عن توافر موديلين في البداية، أحدهما باللون الأسود مع تطعيمات باللون الفيروزي، والموديل الآخر يأتي باللون الأبيض مع بعض التفاصيل باللون البرتقالي.



وأكدت شركة نينتندو على إمكانية الاستمتاع بمجموعة الألعاب الخاصة بجهاز 3DS بواسطة نينتندو 2DS XL الجديد، بالإضافة إلى بعض الألعاب الجديدة مثل "Hey! Pikmin".



وأعلنت الشركة اليابانية أن تكلفة جهاز الألعاب الجديد في الأسواق الأمريكية يبلغ 150 دولاراً، ولكنها لم تفصح عن أية تفاصيل بشأن أشعار الجهاز الجديد في أسواق المنطقة العربية.