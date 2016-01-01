تطبيق مزيف يهدف لاختراق البطاقات الائتمانية

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أشارت بوابة التقنيات "تريند مايكرو" إلى ظهور تطبيقات جديدة في متجر التطبيقات الخاصة بالشركات الأخرى تدعي أنها للعبة "Super Mario Run" الشهيرة.





وأكدت البوابة المتخصصة في أمان تكنولوجيا المعلومات أن القراصنة يهدفون من خلال هذه التطبيقات المزيفة إلى الحصول على أرقام البطاقات الائتمانية الخاصة بالمستخدم، ويحمل الإصدار الجديد من هذه التطبيقات اسم "Fobus".



وعند التثبيت يطلب هذا التطبيق الخاص بالأجهزة الجوالة المزودة بنظام تشغيل غوغل أندرويد حقوق واسعة النطاق، مثل تغيير إعدادات نظام التشغيل أو الاتصال بالأرقام الهاتفية، بالإضافة إلى أنه يتطلب حقوق مدير النظام.



علاوة على قيام التطبيق المزيف بجمع المعلومات الحساسة، مثل الأرقام الهاتفية والبيانات الخاصة بالموقع ومعلومات جهات الاتصال، وبدلاً من تثبيت اللعبة "Super Mario Run" الشهيرة يقوم التطبيق المزيف بتعديل تطبيق غوغل بلاي، بحيث يتم عند فتح التطبيق إظهار نافذة لإدخال بيانات بطاقة الائتمان.



وأشار المكتب الاتحادي لأمان تكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الألمانية برلين إلى أن تطبيقات الألعاب المزيفة تعتبر من أشهر الوسائل لنشر البرمجيات الخبيثة، ولذلك يتعين على المستخدم التحقق من الحقوق والأذونات الممنوحة للتطبيق بدقة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال منح حقوق مدير النظام إلى أي تطبيق من التطبيقات.