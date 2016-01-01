تطبيق مزيف يهدف لاختراق البطاقات الائتمانية
د ب أ
أشارت بوابة التقنيات "تريند مايكرو" إلى ظهور تطبيقات جديدة في متجر التطبيقات الخاصة بالشركات الأخرى تدعي أنها للعبة "Super Mario Run" الشهيرة.
وأكدت البوابة المتخصصة في أمان تكنولوجيا المعلومات أن القراصنة يهدفون من خلال هذه التطبيقات المزيفة إلى الحصول على أرقام البطاقات الائتمانية الخاصة بالمستخدم، ويحمل الإصدار الجديد من هذه التطبيقات اسم "Fobus".
وعند التثبيت يطلب هذا التطبيق الخاص بالأجهزة الجوالة المزودة بنظام تشغيل غوغل أندرويد حقوق واسعة النطاق، مثل تغيير إعدادات نظام التشغيل أو الاتصال بالأرقام الهاتفية، بالإضافة إلى أنه يتطلب حقوق مدير النظام.
علاوة على قيام التطبيق المزيف بجمع المعلومات الحساسة، مثل الأرقام الهاتفية والبيانات الخاصة بالموقع ومعلومات جهات الاتصال، وبدلاً من تثبيت اللعبة "Super Mario Run" الشهيرة يقوم التطبيق المزيف بتعديل تطبيق غوغل بلاي، بحيث يتم عند فتح التطبيق إظهار نافذة لإدخال بيانات بطاقة الائتمان.
وأشار المكتب الاتحادي لأمان تكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الألمانية برلين إلى أن تطبيقات الألعاب المزيفة تعتبر من أشهر الوسائل لنشر البرمجيات الخبيثة، ولذلك يتعين على المستخدم التحقق من الحقوق والأذونات الممنوحة للتطبيق بدقة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال منح حقوق مدير النظام إلى أي تطبيق من التطبيقات.
شاشة أخبارنا
خطير... مشروب بلاستيكي مجهول يباع بالمحلات يهدد سلامة الأطفال
أخبارنا المغربية - جمال مايس تباع هذه الأيام في المحلات التجارية ببني ملال عبوات بلاستيكية مملوءة بسوائل عبارة عن مشروب بنكهات مختلفة ، حيث يتم تجميدها ... تفاصيل أكثر
- مثير .. أساتذة كلية تطوان يكشفون أساليب الاغراء الجنسي التي تستهدفهم من قبل الطالبات
- بالصورة : علامات استفهام عريضة تطرح بعد تسريب رسالة سرية بين كولحسن وسياسي مجهول
- الشاب خالد يتعرض لإصابة بالغة بسبب رامز جلال
- سعيد الصنهاجي يكشف معطيات مثيرة عن زواج ابنه حمزة و يؤكد : مستعد لدفع 30 مليون مؤخر الصداق
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟