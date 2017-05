9 حيل رائعة على إنستغرام لا تعرفها

بعد استحواذ فيس بوك على شبكة إنستغرام الاجتماعية لمشاركة الصور، تم إدخال الكثير من التحديثات المتلاحقة على تطبيق إنستاغرام للهواتف الذكية مثل ميزة القصص وإمكانية مشاركة عدة صور دفعة واحدة وكذلك البث المباشر وغيرها من المزايا، مع ذلك يبقى هناك الكثير من المزايا الخفية التي لا يعلم بها الكثير من المستخدمين على إنستاغرام.



في هذا الموضوع نستعرض معكم 9 حيل رائعة على إنستغرام يجب عليك الاستفادة منها:



فلترة التعليقات

إن كنت تتابع الكثير من الأشخاص الذين يمتلكون آلاف أو ملايين المتابعين فهذا يعني بلا شك مصادفتك للكثير من التعليقات المسيئة على إنستغرام.



ولكي تتجنب مثل هذه التعليقات فيمكنك الذهاب إلى الإعدادات وضمن تبويب التعليقات سيكون بوسعك فلترة التعليقات المسيئة من خلال تفعيل خيار (Hide Inappropriate Comments).



كذلك بوسعك إخفاء التعليقات التي تتضمن كلمات معينة تقوم أنت بتحديدها، وذلك عبر إضافتها في خانة (Custom Keywords).



مشاهدة القصص بمرونة

توفر إنستغرام عدة طرق لمشاهدة القصص بطريقة أكثر فاعلية، فيمكنك مثلاً إيقاف القصة مؤقتاً من خلال النقر المستمر على الشاشة.



كذلك يُمكنك إرجاع القصة من بدايتها من خلال النقر مرة واحدة أعلى يسار الشاشة (أسفل صورة الملف الشخصي)، أما لتمرير القصة بأكملها والانتقال إلى قصة لمستخدم آخر فيمكنك السحب باتجاه اليسار.



تعطيل القصص من مستخدم معين

إن كنت تتابع الكثير من المستخدمين، فربما تلاحظ أن أحدهم يقوم بنشر مجموعة كبيرة من القصص والتي قد تسبب لك الإزعاج لكنك في نفس الوقت لا ترغب بإلغاء متابعة هذا المستخدم.



لذلك يمكنك ببساطة كتم القصص من هذا المستخدم عبر الضغط المطول على قصة الشخص في الشريط العلوي ومن ثم الضغط على (mute).



إخفاء القصص عن مستخدم معين

يُمكنك إخفاء قصصك عن مستخدم معين بحيث لا يُمكنه مشاهدتها إطلاقاً، وذلك من خلال الذهاب إلى ملفه الشخصي ومن ثم النقر على الثلاث نقاط الرأسية يمين الشاشة ومن ثم النقر على (Hide Your Story).



ترتيب فلاتر الصور

تُقدم إنستغرام مجموعة منوعة من الفلاتر التي يُمكن تطبيقها على الصور قبل نشرها، لكن إن كنت تستخدم أحد الفلاتر بكثرة فيمكنك إضافته لكي يظهر كأول فلتر.



كل ما عليك فعله هو الانتقال إلى نهاية الفلاتر للحصول على خيار (Manage) ثم ستظهر لك قائمة الفلاتر ولنقل فلتر معين للأمام استمر بالضغط عليه واسحبه إلى أعلى القائمة.



تشغيل الإشعارات لمستخدم معين

في حال رغبتك بعدم تفويت أي صور أو فيديوهات من مستخدم معين تقوم بمتابعته فيمكنك تشغيل الإشعارات والحصول على تنبيه عند قيام هذا المستخدم بنشر أي محتويات جديدة.



وللقيام بذلك اذهب إلى ملف المستخدم الشخصي ومن ثم النقر على الثلاث نقاط الرأسية يمين الشاشة ومن ثم النقر على (Turn on post notifications).



رؤية الصور التي أعجبت بها

لا توفر شبكة إنستغرام الاجتماعية طريقة مباشرة للوصول إلى الصور التي سجلت الإعجاب بها سابقاً كما هو الحال مع فيس بوك مثلاً.



لكن يُمكنك مشاهدة هذه الصور من خلال الانتقال إلى ملفك الشخصي والنقر على النقاط الثلاث الرأسية أعلى الشاشة ومن ثم اختيار (Posts You’ve Liked) وستظهر لك جميع الصور التي سجلت الإعجاب بها.



تعطيل التعليقات على صورة معينة

يُمكنك تعطيل التعليقات على صورة معينة عند نشرها على إنستyرام، وذلك من خلال القيام بالخطوات الطبيعية لنشر الصورة لكن قبل الضغط على زر المشاركة انقر بالأسفل على (Advanced Settings) ومن ثم فعل خيار (Turn off commenting).



تشغيل تطبيقات إنستاغرام الأخرى

تمتلك إنستغرام تطبيق (Layout) المخصص لإنشاء الصور المجمعة "كولاج" بسهولة وكذلك تطبيق (Boomerang) الذي يتيح لك إنشاء مقاطع فيديو صغيرة جذابة يمكن تشغليها من البداية إلى النهاية وترجيعها بشكل عكسي من النهاية إلى البداية.



وفي حال قمت بتنزيل أحد التطبيقين سابقاً على هاتفك الذكي، فيمكنك الاستفادة منه دون الحاجة لتشغيله بل من خلال تطبيق إنستاغرام الرسمي مباشرة حيث ستظهر لك أيقونة التطبيقين بمجرد النقر على زر إضافة صورة جديدة.