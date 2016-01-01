“واتساب” تخرج عن صمتها بعد انقطاع الخدمة في عدة دول
أعلنت شركة WhatsAPP أن مشكلة انقطاع خدمتها على مستوى العالم لبضع ساعات يوم الأربعاء 3 أيار، قد انتهت.
وأضافت في رسالة بالبريد الإلكتروني "لم يتمكن مستخدمو WhatsAPP في جميع أنحاء العالم اليوم من استخدام WhatsAPP لبضع ساعات. قمنا بحل المشكلة ونأسف لهذا الإزعاج".
ويتجاوز عدد مستخدمي تطبيق "واتس اب" في العالم 1.2 مليار مستخدم وهو من أهم وسائل التواصل والتعاملات في الكثير من الدول. واستحوذ فيسبوك على "واتس اب" عام 2014 في صفقة بقيمة 19 مليار دولار.
ووقد تفاجأ مستخدمو تطبيق "واتس اب" للتواصل الاجتماعي، بتوقفه عن العمل مساء الأربعاء، نتيجة خلل فني أصاب التطبيق ما جعله خارج الخدمة في العديد من مناطق العالم.
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