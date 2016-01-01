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كيفية البحث عن الصور فقط في أجهزة ماك وويندوز

بواسطة أخبارنا المغربية - د ب أ 44 دقيقة مضت
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كيفية البحث عن الصور فقط في أجهزة ماك وويندوز

قد يحتاج المستخدم إلى البحث عن ملفات الصور فقط المخزنة على الحواسب، ولا يرغب في البحث في الملفات الأخرى مثل الملفات النصية أو مقاطع الفيديو، وهنا يمكن لأصحاب أجهزة ماك استعمال المشغل "kind" في وظيفة البحث "Spotlight"، حيث يمكن من خلال هذه الطريقة اقتصار نتائج البحث على الملفات ذات الامتداد .jpg، بواسطة إدخال (Kind:jpg Search term).

وعند الرغبة في البحث عن الملفات ذات امتداد .gif يمكن استعمال (Kind: gif Search term)، وينطبق ذلك مع نفس الامتدادات الأخرى للملفات مثل .Png و .bmp و .raw و .tif، كما يمكن أيضاً البحث في أجهزة ويندوز عن الصور فقط بواسطة إدخال الأمر (art:=picture) خلف مصطلح البحث.

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