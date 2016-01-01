هذا الموقع يساعد على الاسترخاء وتحسين المزاج
يوفر موقع "موديكا" للمستخدمين الابتعاد عن ضغوط العمل والحصول على قسط من الاسترخاء وتحسين المزاج، من خلال تقديم مقاطع فيديو مميزة يتنقل بينها المستخدم وفقاً لخياراته لتخفيف التوتر والقلق.
يتمتع موقع "moodica" بواجهة بسيطة للغاية، ويوفر عدة فيديوهات للاسترخاء وتحسين المزاج ضمن فئات معينة مثل الطبيعة والحيوانات والألوان والرحلات والتنويم المغناطيسي، بجانب فئات خاصة بالأطفال.
وللتنقل بين هذه الفئات على المستخدم ما عليك فعله هو التمرير بعجلة الفأرة بشكل عمودي، أما التنقل يميناً ويساراً فسيتيح لك استكشاف الفيديوهات داخل الفئة نفسها مثل الطبيعة.
ويُمكن للمستخدمين مشاركة الرابط الخاص بأي فيديو مع أصدقائهم وزملائهم مباشرة من خلال أيقونة نسخ رابط المشاركة المتوفرة داخل الفيديو.
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بالصورة..''عيشة قنديشة '' تظهر ليلا و تخلق ضجة كبيرة بمنطقة سوس
هدى الجميعي - صحافية متدربة تناقل العديد من نشطاء الفايسبوك صورة تفيد ظهور " عيشة قنديشة " ، بأحد الدواوير بإقليم اشتوكة أيت باها بمنطقة سوس، ... تفاصيل أكثر
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