ويندوز "10 إس" يشترط استعمال محرك البحث "بينغ" ومتصفح "إيدج"

أشارت شركة مايكروسوفت إلى أن استعمال نظام التشغيل ويندوز 10 إس" يتطلب استخدام متصفح "إيدج" ومحرك البحث "بينغ"، بالإضافة إلى أنه يمكن بشكل أساسي تثبيت برامج تصفح أخرى من متجر مايكروسوفت.



وبحسب صفحة الدعم الخاصة بشركة مايكروسوفت، فإنه لا يمكن تحديد برامج أخرى كمتصفح افتراضي بنظام تشغيل "ويندوز 10 إس"، فعند النقر على أحد الروابط بالرسالة الإلكترونية مثلاً، فإنه سيتم فتح هذا الرابط بواسطة متصفح "إيدج" فقط، بغض النظر عن برامج التصفح الأخرى المثبتة في نظام "ويندوز 10 إس".



وتقوم شركة مايكروسوفت بتسويق نظام ويندوز "10 إس" باعتباره نظام تشغيل لقطاع التعليم خصيصاً، ومع ذلك تظهر به بعض القيود، ومنها على سبيل المثال اقتصار عملية تثبيت البرامج على متجر مايكروسوفت، ولكن ذلك في المقابل يزيد من مستويات الأمان.