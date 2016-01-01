الرئيسية | علوم وتكنولوجيا | ويندوز "10 إس" يشترط استعمال محرك البحث "بينغ" ومتصفح "إيدج"

ويندوز "10 إس" يشترط استعمال محرك البحث "بينغ" ومتصفح "إيدج"

بواسطة أخبارنا المغربية - د ب أ 19 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
ويندوز "10 إس" يشترط استعمال محرك البحث "بينغ" ومتصفح "إيدج"

أشارت شركة مايكروسوفت إلى أن استعمال نظام التشغيل ويندوز 10 إس" يتطلب استخدام متصفح "إيدج" ومحرك البحث "بينغ"، بالإضافة إلى أنه يمكن بشكل أساسي تثبيت برامج تصفح أخرى من متجر مايكروسوفت.

وبحسب صفحة الدعم الخاصة بشركة مايكروسوفت، فإنه لا يمكن تحديد برامج أخرى كمتصفح افتراضي بنظام تشغيل "ويندوز 10 إس"، فعند النقر على أحد الروابط بالرسالة الإلكترونية مثلاً، فإنه سيتم فتح هذا الرابط بواسطة متصفح "إيدج" فقط، بغض النظر عن برامج التصفح الأخرى المثبتة في نظام "ويندوز 10 إس".

وتقوم شركة مايكروسوفت بتسويق نظام ويندوز "10 إس" باعتباره نظام تشغيل لقطاع التعليم خصيصاً، ومع ذلك تظهر به بعض القيود، ومنها على سبيل المثال اقتصار عملية تثبيت البرامج على متجر مايكروسوفت، ولكن ذلك في المقابل يزيد من مستويات الأمان.

مجموع المشاهدات: 1 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  4. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

  5. شاهد اغرب سلوك لعروس خلال حفل زفافها (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات