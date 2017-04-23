"غالاكسي إس 8" لا يتحمل السقوط على الأرض



قالت هيئة اختبار السلع والمنتجات الألمانية إن هاتف سامسونغ "غالاكسي إس 8" الجديد يمتاز بالعديد من التقنيات المتطورة، إلا أنه حساس للغاية، ولا يتحمل السقوط على الأرض؛ حيث ظهرت تلفيات شديدة بالجهاز المصنوع من الزجاج والمعدن أثناء إجراء اختبار السقوط.



وبينما تتمكن معظم الهواتف الذكية من تجاوز اختبار الصلابة دون تلفيات كبيرة، إلا أن هاتف سامسونج "إس 8" ظهرت عليه تلفيات شديدة بعد نصف عدد مرات السقوط المعتاد، والذي يبلغ 100 مرة، حيث ظهرت تشققات في زجاج الشاشة المستديرة وشظايا أكبر على الحواف الخارجية.



وينصح الخبراء الألمان بضرورة استعمال غلاف حماية مع هاتف سامسونغ الجديد، وهو ما قد يؤثر على المظهر الخارجي للهاتف الذكي الجديد، الذي يمتاز بشاشة ممتدة تصل إلى حافة الجسم.



وأكدت المجلة الألمانية على الجوانب الإيجابية، التي يتمتع بها هاتف سامسونغ إس 8 من حيث التجهيزات التقنية، وفي مقدمتها الشاشة، التي يمكن استعمالها بسهولة، وكذلك الكاميرا بسيطة الاستخدام، كما يتمتع بجودة صوت، ولكن يعيب الجهاز أيضاً فترة تشغيل البطارية الأقل من المتوسط والوضع الجديد لمستشعر بصمة الأصابع.