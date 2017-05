كاسبرسكي تطلق إصداراً جديداً من حل أمن نقاط النهاية

طرحت كاسبرسكي لاب حديثاً إصداراً جديداً لحل أمن نقاط النهاية Kaspersky Endpoint Security للشركات، والذي قالت إنه الحل الأبرز الذي يوفر الحماية الأمنية للشركات من الهجمات الإلكترونية دائمة التطور والتغيّر.



وإلى جانب استمراره في توفير حماية موثوقة للعملاء باعتباره الحل الأكثر حصولاً على الجوائز التقديرية في القطاع، أضافت شركة أمن المعلومات الروسية أن هذا الإصدار الجديد يأتي مدعوماً بتحسينات متعددة تتيح سهولة إدارة البيانات وزيادة المرونة في حماية البيانات والإدارة المركزية الموحدة لعدد أكبر من المنصات والتطبيقات والأجهزة.



وأشارت كاسبرسكي لاب إلى أن الشركات تواجه اليوم، تحديات تتمثل في زيادة تعقيد تكنولوجيا المعلومات، كما أن مسألة إدارة الأمن قد أصبحت تشكل مشكلة رئيسية للشركات.



ووفقاً لاستطلاع IT Security Risks 2016، الذي أجرته كاسبرسكي لاب بالتعاون مع شركة B2B International، هناك ما يقرب من واحد من بين كل خمس شركات حول العالم تبذل جهوداً حثيثةً للتحكم بالحماية الأمنية في جميع منصاتها المختلفة.



وبالإضافة إلى حماية جميع المنصات، أصبح من الممكن الآن مراقبة جميع الأجهزة التي تستخدم حل Kaspersky Endpoint Security، للشركات، وحل Kaspersky Security for Exchange Servers وحل Kaspersky Security for SharePoint من خلال Kaspersky Security Center، وهو لوحة التحكم الإدارية الموحدة لهذا الحل، والتي توفر حماية أمنية متكاملة متعددة الطبقات تتخطى نطاق نقاط النهاية لتشمل قنوات التعاون والتواصل بين الموظفين.



وبهدف جعل إدارة الأمن سهلة وتلقائية، تم إدخال خصائص وتحسينات جديدة على حل Kaspersky Endpoint Security لأجهزة ماك، بما في ذلك خاصية التطبيق الكامل لهذا الحل عن بعد. إن خصائص التطبيق السهل والحماية والإدارة المبسطة للأجهزة المتنقلة وكذلك الخيار الجديد للتحكم بإدارة وصلة الإنترنت Wi-Fi، تساعد الشركات على مواكبة اتجاهات الاستخدام المتزايد للأجهزة المتنقلة واتساع نطاق سياسة أحضر جهازك الشخصي للعمل BYOD من دون التأثير على أمنها أو كفاءتها.



ومن ضمن خصائصه المصممة لتلبية متطلبات الشركات، من الممكن استخدام حل Kaspersky Endpoint Security، للشركات، الجديد كجهاز استشعار لمنصة Kaspersky Anti-Targeted Attack. وبعد التثبيت، تقوم مكونات جهاز الاستشعار بجمع البيانات وتسليمها إلى المنصة، مما يوفر مزيداً من الرؤية في أنظمة الشركات.



كما أن خاصية تدقيق التغييرات في حل Kaspersky Endpoint Security، للشركات تساعد فرق أمن تكنولوجيا المعلومات على تتبع التغيرات في السياسات والمهام ومقارنة النتائج لتحديد الاختلافات بشكل فوري. وهذا بالتالي يساهم في تحسين التحكم بالتغييرات في الإعدادات الأمنية.



ويعالج حل أمن نقاط النهاية من كاسبرسكي لاب جوانب حماية البيانات، التي تعد من الهواجس الأكثر أهمية بالنسبة للشركات، وفقاً لاستطلاع IT Security Risks 2016. وبفضل قدرات تشفير القرص الصلب الجديدة المتاحة عبر إدارة محرك أقراص Microsoft BitLocker أوKaspersky Disk Encryption، يمكن للشركات التأكد من عدم قدرة مجرمي الإنترنت من اختراق البيانات الحيوية التي قد تعرض العملاء أو الشركاء للمخاطر أو تتسبب في تعطيل استمرارية أعمالهم، حتى وإن كان بحوزتهم أحد الأجهزة المسروقة أو المفقودة. يتولى Kaspersky Security Center إدارة محرك أقراص Microsoft BitLocker عن بعد، ويراقب حالة الأجهزة المشفرة وإجراء نسخ احتياطية من مفاتيح التشفير لاستعادة بيانات تسجيل الدخول المفقودة.



ويعتمد حل Kaspersky Endpoint Security للشركات الجديد على نهج استخبارات HuMachine من كاسبرسكي لاب الذي يدمج بين استخبارات التهديدات وخوارزميات التعلم الآلي والخبرة المقدمة من نخبة الفرق الأمنية في الشركة. يتم الكشف عن التهديدات الإلكترونية عن طريق خوارزميات التعلم الآلي المدربة على البيانات الكبيرة من Kaspersky Security Network.



وتقوم شبكة كاسبرسكي الأمنية Kaspersky Security Network، وهي منصة عالمية لاستخبارات التهديدات قائمة على السحابة، بمعالجة البيانات الوصفية المقدمة طواعية من قبل الملايين من مستخدمي منتجات كاسبرسكي لاب، في حين يقوم خبراء الأمن باستمرار بتطوير الأنماط الرياضية للكشف عن التهديدات المتطورة الجديدة.



ويوفر حل Kaspersky Endpoint Security للشركات حماية أمنية حقيقية تغطي عدة مستويات من شبكة تكنولوجيا المعلومات للشركات: وإلى جانب التطبيقات المحددة المصممة للدفاع عن مختلف أنواع العقد المثبتة في البنية التحتية، تعمل مجموعة متعددة الطبقات من تكنولوجيات الحماية على الدفاع عن كل واحدة من هذه العقد.



ويتم تحديد التهديدات ومنعها من خلال مجموعة من التكنولوجيات. وإلى جانب الخوارزميات الدقيقة التي توفر آلية كشف إيجابية واقعية وغير مزيفة حول البرمجيات الخبيثة المعروفة، هناك آليات استدلالية وسلوكية قائمة على التعلم الآلي قادرة على الكشف عن العينات الخبيثة غير المعروفة سابقاً وفائقة التطور.



وتشمل هذه الآليات الاستدلال الهيكلي، ويشمل التشفير باستخدام Locality-Sensitive Hashing ومجموعات مركز القرار. وكذلك آليات الكشف القائمة على المحاكاة، وذلك باستخدام التنفيذ الوهمي الآمن لكل من البرامج النصية والملفات الثنائية. وتتيح تكنولوجيا الرقابة على سلوك النظام Behavioral System Watcher إمكانية الكشف عن أنواع البرمجيات الخبيثة الأكثر تقدماً وقدرة على التخفي، وكذلك أنماط هجمات nextgen، مثل هجمات الفدية الخبيثة وهجمات البرمجيات الخبيثة القائمة على Powershell.



تسم هذه التكنولوجيا بخصائص مبتكرة، مثل إجراء نسخ احتياطي بسرعة فائقة بالإضافة إلى ميزة التراجع التلقائي، مما يضمن عكس أي نشاط خبيث مباشرة بعد الكشف عن البرمجية الخبيثة. وهذا أمر مهم للغاية في حالة التعرض لإحدى هجمات الفدية الخبيثة. كما تشمل هذه الآليات خاصية منع الهجمات الأتوماتيكية والتي تقوم بالتقليل من حد الهجمات الإستغلالية وتوفر الحماية للأهداف المعروفة، مثل متصفحات Java وFlash وAdobe Reader وتطبيقات المكاتب، حتى في حال سيناريو هجمات ساعة الصفر.



وتوفر Kaspersky Security Network الحماية السحابية من الخلال القدرة على الاستجابة الفورية لأي هجمات أو تهديدات جديدة، في حين أن أنماط التعلم الآلي المثبتة في مواقع العملاء، تتيح الكشف عن التهديدات الجديدة حتى في حال عدم الاتصال بالإنترنت.



ويقوم متخصصو الأمن في كاسبرسكي لاب بتحليل التهديدات الأكثر تطوراً وضبط خوارزميات التعلم الآلي باستمرار لتقليل احتمال حدوث الأخطاء. وتعد المهارة والخبرة البشرية عنصر أساسياً ولا غنى عنه للتعليم الآلي مع الاستفادة من شمولية بيانات التهديدات المجمعة على نطاق عالمي. ويضمن هذا النهج أعلى معدل في القطاع للكشف عن الهجمات الخبيثة وأدنى معدل من النتائج الايجابية الكاذبة، وهو ما ثبت في نتائج الاختبار المستقل independent test results.



ويتوفر حل Kaspersky Endpoint Security للشركات في الإصدارات التالية تلبية لمختلف متطلبات الشركات والتي زود كل منها بخصائص محددة: Select ،Advanced وTotal.