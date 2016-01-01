كيف يختبئ المعلن داخل هاتفك لاستهدافك بإعلانات تهمك؟

هل سألت نفسك أيها المستخدم يوماً "كيف أستقبل إعلانات حسب اهتماماتي على هاتفي الذكي وكيف يتعقبني المسوقون أينما ذهبت". الإجابة ببساطة تكمن في تطبيقات هاتفك والتكنولوجيا المثيرة للجدل التي تقف خلفها، والتي تعد السبب الرئيسي لتجسس المعلنين على المستخدمين لاستهدافهم بإعلانات وفقاً لاهتماماتهم وتفضيلاتهم.



اكتشف باحثون ألمان وجود مئات من تطبيقات أندرويد مزودة بتكنولوجيا "تعقب الأجهزة عبر الموجات فوق الصوتية" المثيرة للجدل التي تتيح للمسوقين والمعلنين صياغة إعلانات حسب اهتمامات المستخدم، فهي قادرة على تحديد موقعه والنشاطات التي يؤديها لترسل إليه إعلانات تتناسب مع تفضيلاته.



وقال الباحثون بجامعة براونشفايغ للتقنية في ألمانيا إن المعلنين قاموا بدمج هذه التكنولوجيا في النظام الصوتي للتطبيق، ويتتبعوها عبر الميكروفون الموجود في أجهزة المستخدمين المحمولة، لتسمح لهم بالتعرف على خصوصية المستخدم، فتعرف موقعه الحالي، وتتجسس على عاداته ونشاطاته دون أي تدخل من قبله، سوى استخدامه للتطبيقات العادية على هاتفه مثل الطقس وأسعار الأسهم والأحداث الرياضية ومشاهدته للتلفزيون، لتجمع هذه التكنولوجيا بيانات ومعلومات كافية عن اهتمامات وتفضيلات المستخدم، ليرسل المعلن إليه في الوقت الحقيقي إعلانات تُهمه.



وأشار الباحثون إلى وجود 234 تطبيق أندرويد تم تحميلها على الهواتف الذكية من متجر غوغل بلاي، تمت صياغتهم باستخدام كود برمجي يدعى "Silverpush"، تسمح بمراقبة المستخدمين الذين قاموا بتحميلها دون علمهم، ليتعرفوا على كل شيء متعلق بهم واهتماماتهم أثناء التصفح على الويب أو مشاهدة التلفزيون أو يوتيوب وحتى تسجيل نقراته على مفاتيح هاتفه، بحسب موقع "زد نت" الألماني المعني بالأخبار التكنولوجية.



مستخدمي أندرويد

ولتجنب تجسس المعلنين ومنعهم من المراقبة، على مستخدمي أندرويد الذهاب إلى "اعدادات"، ثم "تطبيقات" ثم النقر على "النقاط الثلاث" الموجودة في الجانب الأيمن العلوي، لتظهر نافذة، يتم النقر على " أذونات التطبيق-App permissions"، ستظهر شاشة يتعرف فيها المستخدم على التطبيقات التي لديها أذونات للميكروفون وعليه التحكم فيها حسب رغبته بإلغائها جميعاً أو الاختيار منها.



مستخدمو أبل

بالنسبة لمستخدمي أبل، الذهاب إلى "إعدادات" ثم "خصوصية"، ثم "ميكروفون" لمعرفة أي من التطبيقات لديها الحق في الوصول إلى الميكروفون.