الرئيسية | علوم وتكنولوجيا | قراصنة يستخدمون الموجات الدماغية لسرقة كلمات المرور الآمنة

قراصنة يستخدمون الموجات الدماغية لسرقة كلمات المرور الآمنة

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
قراصنة يستخدمون الموجات الدماغية لسرقة كلمات المرور الآمنة

لم يفلت دماغ المستخدمين من القراصنة البارعين في سرقة كلمات مرور ضحاياهم وبياناتهم الشخصية بأي شكل من الأشكال، فأحدث الطرق التي يتبعونها حالياً استخدام سماعات الرأس التي تقرأ الموجات الدماغية.

ويستغل القراصنة السماعات المتاحة راهناً في الأسواق والتي تُروج على أنها أجهزة تحكم في ألعاب الفيديو، ووجد الباحثون في جامعة ألاباما في برمنغهام بإنجلترا، أن أي مستخدم يقوم بإيقاف لعبة الفيديو بينما يرتديها ثم يدخل على حسابه في البنك، يستطيع القراصنة سرقة بياناته ومعلوماته الشخصية بما فيها كلمة السر الخاصة به.

وأوضح الباحثون أن ثمة برنامج خبيث قادر على قراءة الموجات الدماغية للمستخدم المرتدي سماعة الرأس، وفك شفرتها بسهولة، ناصحين بمزيد من الخصوصية والأمان لهذا النوع من السماعات، لاسيما وأنها إحدى اتجاهات التكنولوجيا المستقبلية.

ويأتي البحث في الوقت الذي تعمل فيه شركات مثل فيس بوك على واجهات استخدام تعتمد على تكنولوجيا الدماغ، وبالتالي قد تواجه مخاطر تصيد من قبل برمجيات القراصنة الخبيثة.

ومن أمثلة السماعات التي تقرأ الموجات الدماغية للمستخدم سماعة "The Epoc +" البالغ سعرها 800 دولار أمريكي، القادر على قراءة جميع الأفكار وترجمتها والتحكم التام بجهاز الكمبيوتر من خلال العقل، المطورة من قبل شركة "إي موتيف" الأمريكية في سان فرانسيسكو.

مجموع المشاهدات: 163 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  4. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

  5. شاهد اغرب سلوك لعروس خلال حفل زفافها (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات