أبل ترفع قيمتها السوقية إلى 800 مليار دولار
ظفرت شركة أبل بلقب أول شركة أمريكية ترتفع قيمتها السوقية إلى أكثر من 800 مليار دولار أمريكي، وذلك بعد نحو عامين من تخطي حاجز الـ 700 مليار دولار.
ارتفعت أسهم الشركة التي اُشتهرت بصناعة هواتف آي فون بنسبة 33% خلال عام 2017، وتقريباً بنسبة 50% منذ انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وتمثل الشركة نحو 4% من الـ 21.7 تريليون دولار التي تشكلها مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الذي يضم أسهم أكبر 500 شركة مالية أمريكية من بنوك ومؤسسات مالية.
وكانت أبل قد استحوذت على 4.9% من مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" في سبتمبر (أيلول) 2012، لكن هذه النسبة انخفضت بكثير الآن، وذلك في ظل ارتفاع المؤشر ككل بأكثر من 7% خلال العام الحالي.
ويُتوقع محللون، في حال استمر نمو أبل على هذه الوتيرة، أن تبلغ قيمتها التريليون دولار أمريكي في وقت لاحق من العام الحالي. وعزز النمو في قيمتها السوقية إعادة شراء أسهم أبل، إذ خفضت الشركة حصتها الفعلية بنسبة 20.9% ومتوسط الأسهم المخففة القائمة بنسبة 20.5% على مدى السنوات الأربع الماضية، وفقا لبيانات "ستاندرد آند بورز".
يُذكر أن متوسط السعر المستهدف على أبل يبلغ 160 دولاراً أمريكياً، بزيادة عن المتوسط 140 دولاراً قبل ثلاثة أشهر. وأغلق سهم أبل عند حاجز الـ 153.99 دولاراً يوم أمس الثلاثاء.
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