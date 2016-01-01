3 بدائل لـ"واتس آب"

على الرغم من الشهرة الواسعة، التي يتمتع بها تطبيق التراسل الفوري واتس آب، إلا أنه قد يتعرض لبعض الأعطال كما حدث أخيراً.



ولذلك يمكن للمستخدم الاعتماد على بعض التطبيقات الأخرى، التي توفر نفس وظائف تطبيق واتس آب، بل قد تتفوق عليه في بعض الأحيان من حيث حجم الوظائف المتوفرة ومستوى الحفاظ على الخصوصية وحماية البيانات، ومن ضمن هذه التطبيقات ما يلي:



تطبيق Signal

يتوفر للأجهزة الجوالة المزودة بنظام تشغيل غوغل أندرويد وأبل آي أو إس، ويتيح إمكانية الإرسال المشفر للرسائل النصية والصور والفيديو ومختلف البيانات الأخرى إلى المستخدمين سواء كانوا بمفردهم أو في مجموعات.



وبالإضافة إلى ذلك، يتمكن المستخدم من إجراء المكالمات الهاتفية عن طريق اتصال البيانات، ويوفر إصدار أندرويد من هذا التطبيق أيضاً إمكانية الإرسال المشفر للرسائل النصية القصيرة SMS وكذلك رسائل MMS، كما يمكن تشغيل التطبيق عن طريق الحواسب المكتبية بواسطة أداة إضافية لمتصفح غوغل كروم.



تطبيق Threema

يُمكن المستخدم من إرسال الصور وملفات الصوت والفيديو بشكل مشفر، بالإضافة إلى إنشاء مجموعات الدردشة، التي تضم ما يصل إلى 50 عضوا، مع إمكانية الإرسال المشفر للبيانات.



وتؤكد الشركة السويسرية المطورة للتطبيق أنها لا تقوم بتخزين أية أرقام هاتفية أو بيانات الاتصالات، بالإضافة إلى إمكانية استعمال تطبيق التراسل الفوري لأجهزة أندرويد عن طريق متصفح الحواسب المكتبية.



تطبيق Wire

يعمل على الهواتف الذكية والحواسب اللوحية والحواسب المكتبية، ويتيح إمكانية الإرسال المشفر للنصوص والصور والفيديو، مع إمكانية إجراء حوارات الدردشة الجماعية أو الفردية عن طريق تقنية نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت Voice over IP.



ومن ضمن الوظائف الخاصة، التي يمتاز بها هذا التطبيق، مشاركة الصور والموسيقي من بوابات الويب المتنوعة مثل ساوند كلاود ويوتيوب وسبوتيفاي.



ويمكن للمستخدم مزامنة سجل الدردشة بين العديد من الأجهزة، وأكدت الشركة المطورة لتطبيق Wire أنها لا تقوم بجمع بيانات المستخدم، ومنذ عدة أسابيع تم فتح كود المصدر بالكامل بتطبيق Wire، وبالتالي يمكن لخبراء الأمان التحقق منه، ويتوفر هذا التطبيق مجاناً للأجهزة المزودة بنظام تشغيل أبل "آي أو إس" وغوغل أندرويد ومايكروسوفت ويندوز وماك أو إس إكس.