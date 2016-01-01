لسلامتك وسلامة من معك.. نصائح ذهبية لقيادة آمنة

هل ستقود على الطريق السريع خلال رحلتك القادمة؟ سواء كنت متوجها إلى الجبال أو إلى الساحل، لا تترك المنزل من دون نصائح القيادة إذا كنت تريد تعزيز أمان أطفالك والركاب الآخرين معك والجلوس بمسؤولية وراء عجلة القيادة.

وفي ما يلي أبرز النصائح للوصول بأمان إلى وجهتك المنشودة:

6- قبل البدء في رحلتك الطويلة، حاول الحصول على قسط كاف من النوم وتناول وجبة خفيفة.

5- المشروبات عالية الكافيين ليست بالضرورة أفضل وسيلة للبقاء مستيقظا أثناء القيادة. في البداية سوف تشعر أنك أكثر يقظة، غير أن آثارها يمكن أن تنحسر مع مرور الوقت، وقد يتشتت تركيزك مع إنحسار مفعولها على الرغم من بقائك مستيقظاً. تناول الماء لإنعاش نفسك ولكن لا تسرف في شرب الماء حتى لا تشعر بالضيق نتيجة حاجة دخولك إلى المرحاض.

4- توقف جانبا كل بضع ساعات من أجل قسط من الراحة حتى لو كنت لا تشعر بالنعاس. وأخرج من سيارتك من أجل التمدد وإستعادة بعض النشاط. تناول وجبة خفيفة، واحصل على بعض الهواء النقي ومدد ساقيك من خلال التجول. إذا كنت بحاجة إلى ذلك، أو قم بإتخاذ قيلولة سريعة.

3- إذا كنت تستطيع، تقاسم مسؤوليات القيادة مع شخص آخر. هذا سوف يسمح لك بأن تبقي عينك على الطريق أثناء القيادة وأيضا يمكنك من الحصول على قيلولة من دون أن تفقد الوقت. إذا كنت تقود السيارة بمفردك، قم بتشغيل الراديو أو ضع بعض الموسيقى، واحتفظ بنافذتك مفتوحة من أجل دخول الهواء المنعش.

2- إذا كان عليك التوقف، أركن سيارتك قبالة الطريق. ولا تتوقف على كتف نزلة لأي سبب بإستثناء حالات الطوارئ.

1- كن على علم بالقوانين على طول الطريق وتجنب استخدام الهاتف الخليوي أثناء القيادة. وفي حين أنه قد يكون قانونيا في مكان معين إلا أنه قد لا يكون قانونياً في مكان آخر، والجهل ليس عادة عذراً مقبولاً لانتهاك القوانين.