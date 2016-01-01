حيل مجنونة عليك تجربتها للإعتناء بسيارتك!

خدمتك سيارتك في الكثير من الرحلات، لذلك فعليك الإعتناء بها بشكل جيد للحفاظ على العلاقة المتينة التي تربطك بها وللحفاظ عليها سنقوم بتزويدك ببعض الحيل الخارقة والذكية والتي من شأنها أن تجعل تجربة ملكيتك لسيارتك أفضل بكثير من قبل, وفي ما يلي أبرزها:

1- استخدم معجون الأسنان لتلميع المصابيح الأمامية الخاصة بك. هذا المستحضر المنزلي سيفاجئك بفعاليته جدا في تلميع المصابيح الأمامية الساطعة. ببساطة ضع معجون الأسنان على المصباح ودلكه بقطعة قماش ناعمة، وسوف يبدو جديدأً في غضون دقائق!

2- قم بتريد سيارتك على الفور من دون إستعمال المكيف. قد تتعرض سيارتك لحرارة شمس قوية ما يجعلها كالفرن في يوم حار، وخاصة إذا كنت قد أوقفتها في منطقة غير مظللة. ولكن هناك خدعة لتبريدها بسرعة: إفتح نافذة واحدة، ثم قم بفتح وإغلاق الباب على الجانب الآخر خمس إلى ست مرات. الهواء الساخن يهرب من الباب الذي فتح وتم إغلاقه لعدة مرات، في حين يدخل الهواء البارد من خلال النافذة المفتوحة على الجانب الآخر. ما هو عظيم حول هذه الحيلة هو أنك لا تهدر أي غاز عن طريق المكيف.

3- استخدام الشريط المطاطي لعقد هاتفك وتعليقه, وذلك من خلال فتحات المكيف للحصول على حامل مؤقت للهاتف.

4- ضع مفتاح السيارة على ذقنك لزيادة نطاق عمله اللاسلكي. في حال عدم عثورك على سيارتك، ضع مفتاح السيارة على ذقنك لزيادة نطاق إشارته حتى يصل إلى سيارتك. السوائل في رأسك تتحول إلى موصل مناسب.

5- إصلاح شقوق الزجاج الأمامي من خلال طلاء الأظافر. لإبطاء تكسير الزجاج الأمامي وبينما أنت بصدد أخذ سيارتك إلى ورشة إصلاح، قم بطلاء التشقق عبر طلاء الأظافر على جانبي الزجاج. من شأن ذلك أن يخفف من زيادة وسرعة التشققات وإمتداها.

6- إلق نظرة على مقياس الوقود لمعرفة في أي جانب توجد فتحة خزان الوقود.إذا كنت تقود سيارة جديدة أو مستأجرة، وعادة ما يكون هناك سهم على مقياس الوقود يشير إلى الجانب الذي يوجد فيه خزان الوقود من السيارة.