ساعة ذكية تُشحن بأي ضوء وتدوم 4 سنوات

كشفت شركة سيتيزن اليابانية عن ساعة ذكية تعمل بالبلوتوث تتسم بتصميم أنيق وكفاءة وجودة عالية وتتميز بإمكانية شحنها بأي مصدر ضوء طبيعي أو اصطناعي، وبالتالي فهي ليست بحاجة إلى بطاريات أو عمليات شحن باستخدام أسلاك، حيث تعمل الساعة على توليد الطاقة من الضوء أيا كان نوعه سواء من ضوء الشمس أو الضوء الخافت لتشغيل الساعة، وتخزين فائق الطاقة في خلية قابلة لإعادة الشحن، وذلك بفضل تقنية "إيكو درايف" التي تعمل بالضوء.



وتعمل الساعة لمدة 6 شهور في الظلام التام بعد عملية الشحن الكاملة، وتتسم بسهولة استخدامها، مع ميزة الاتصال بالهاتف الذكي، ومن خلال تطبيقها الرسمي على الهاتف للاتصال بالساعة والاستمتاع ليس بتصحيح الوقت الآلي محلياً فحسب، وإنما بتصحيح الوقت مع 316 مدينة على مستوى العالم.



ويتم التنبيه بالمكالمات الواردة، البريد الالكتروني أو رسائل مواقع التواصل الاجتماعي بحركة العقارب، الصوت أو الاهتزاز. وعند شحنها بشكل كامل تواصل العمل مدة 4 سنوات (في وضعية توفير الطاقة)، ما يوفر على المستخدمين عناء تبديل البطاريات بشكل منتظم وعمليات الشحن اليومية بالأسلاك.



وتساعد الساعة المستخدمين على العثور على هواتفهم الذكية بإشعار الهاتف لإصدار صوت للإشارة إلى مكانه. (تطبق حدود النطاق على هذه الوظيفة). وحين يكون المستخدم على وشك المغادرة بدون هاتفه الذكي، تقوم الساعة بتنبيهه إما بإصدار صوت أو الاهتزاز أو تدوير العقارب.



وتم تصنيع الساعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، ومن المتوقع طرح الساعة في الأسواق رسمياً بنهاية الصيف للعام الجاري، بسعر متوقع 695 دولار أمريكي.