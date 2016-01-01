أعلنت شركة سناب عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الحالي، والتي أظهرت أن فيس بوك ربما تمكنت من هزيمة سناب شات، الأمر الذي أثار قلق مستثمري الشركة على مستقبلها وقدرتها على المنافسة.



وقالت سناب إن عدد مستخدميها النشطين شهرياً بلغ 166 مليون مستخدم، وهو أقل بنحو 34 مليون مقارنة بعدد مستخدمي ميزة "قصص إنستغرام" المقلدة من "قصص سناب شات"، والتي أطلقتها فيس بوك مالكة خدمة إنستغرام مطلع شهر أغسطس (آب) الماضي.



سبب فوز فيس بوك على سناب شات

ويُعتقد أن "قصص إنستغرام" كانت الضربة القاضية على سناب شات، خاصةً بعدما فشلت في محاولات سابقة من خلال إطلاق خدمات منافسة، مثل "بوك"و "سلينج شوت"، إذ بلغ عدد مستخدمي الميزة النشطين يومياً بعد نحو ثمانية أشهر على إطلاقها أكثر من 200 مليون.



وبعدما أعلنت فيس بوك في شهر أبريل (نيسان) الماضي عن أكثر من 200 مليون مستخدم نشط يومياً لميزة "قصص إنستغرام" بدأ مستثمرو سناب يبدون قلقاً من قدرة الشركة على المنافسة، خاصة مع الفارق الكبير في عدد المستخدمين، إذ أعلنت سناب في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي عن 158 مليون مستخدم.



وانخفض سهم سناب يوم أمس الأربعاء بنسبة 23% مما تسبب في خسارتها نحو 6 مليارات دولار أمريكي من قيمتها السوق، وذلك بعدما أظهرت نتائجها المالية، والتي تعد الأولى لها منذ تحولها إلى شركة عامة، تباطؤًا في نمو عدد المستخدمين والإيرادات.



وبحسب النتائج المالية، قد اتسعت خسارة سناب إلى 2.21 مليار دولار، أي ما قيمته 2.31 دولار للسهم الواحد، من 104.6 مليون دولار، أو 14 سنتاً للسهم الواحد، وذلك بسبب التعويض القائم على الأسهم المتعلقة بالاكتتاب العام.