ما علي فعله للإهتمام بسيارتي؟

كسائقين، نحن نعلم أنه من المهم القيام بالحفاظ على سياراتنا. ولكن بين العمل والاطفال وعشرات من الأشياء الأخرى التي نفضل القيام بها، فإن الصيانة الأساسية للسيارة يمكن في كثير من الأحيان أن يتم إهمالها.

ولكن هل تعلم أن رعاية سيارتك يساعدها على القيام بأداء أفضل. كما أنه بإمكان أعمال الصيانة الدورية لسيارتك أن يوفر عليك الكثير من الأموال في المستقبل.

من الكفاءة الأفضل في استهلاك الوقود إلى الاحتفاظ بقيمة سيارتك، هذه النصائح البسيطة في صيانة السيارة ستحافظ لك على قيمة أموالك في جميع الأوقات:

5- لا تتخطى اوقات الخدمة المقررة:

راجع دليل المالك الخاص بسيارتك لمعرفة التوقيت المثالي الذي يجب تقريره لخدمة الصيانة. عادة ما تنطوي الصيانةعلى فحص أو استبدال أجزاء مثل شمعات الإشعال والأسلاك وأحزمة التوقيت. قد تحتاج أجزاء رئيسية أخرى لتحل محل القديمة من اجل الحفاظ على عمل سيارتك بكفاءة وأمان.

في حين أنها قد تكلف أكثر من ذلك بقليل، فإن الخدمة المجدولة من خلال بالوكيل يضمن ليس فقط وضع الأجزاء الأصلية إنما الخبرات الحقيقية في صيانة السيارة.

كما أن الوكيل يحتفظ بتواريخ خدمتكم منذ البداية وحتى آخر مرة قمت بصيانة السيارة لديه, مما يجذب المزيد من المشترين السعر الأفضل عندما يتعلق الأمر ببيع سيارتك.

4- قم بإستبدال فلتر الهواء:

فكر في الأمر وكأن فلاتر الهواء هي الرئة التي تتنفس من خلالها سيارتك. فمن خلال استبدال مرشحات الهواء المسدودة في السيارات القديمة التي تحتوي على محركات الكربور، يمكنك تحسين الاقتصاد في استهلاك الوقود في سيارتك ومنحها المزيد من التسارع بعدد قليل في المئة في ظل ظروف استبدال القياسية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن استبدال مرشحات الهواء المسدودة في السيارات الجديدة يمكن أن يساعد على تحسين وقت التسارع.

3- قم بتغيير الزيت:

هذا هو واحد من أبسط خدمات الصيانة للسيارة ويمكنك القيام به للحفاظ على سيارتك في حالة تشغيل جيدة. إن عدم الإهتمام بتغيير الزيت قد يؤدي إلى خرق صلاحية كفالة سيارتك الجديدة (راجع دليل المالك الخاص بك لمعرفة متى يتوجب عليك القيام بهذه الخدمة) وحتى أنه قد يسبب عطل في المحرك، وهو الأمر الذي قد يكلفك آلاف من الدولارات. وقم بالحفاظ على نظام التبريد الخاص بسيارتك فهو من المسائل المهمة أيضاً.

وهذا يعني أن الوقت مناسب لتنظيف النظام بأكمله من خلال فحص المضخة وخراطيم المياه والأحزمة والسوائل بحيث أنها أيضا جزء من صيانة نظام التبريد المناسبة بالتوازي مع أهمية تغيير الزيت في الوقت عينه.

2- إفحص ضغط الهواء في الإطارات:

استثمار بضعة دولارات في قياس الإطارات وفحص ضغط الهواء في الإطارات بانتظام (بما في ذلك قطع الغيار كثيرا ما يتم إغفاله).

إن فحص ضغط الهواء وتعيينه على الضغط المناسب في الإطارات يساعد على تحسين كفاءة إستهلاك الوقود وتخفيض تآكل الإطارات ويتيح لك معرفة ما إذا كانت سيارتك تسير بشكل صحيح.

1- قم بغسل سيارتك:

إن غسل السيارة لا يحافظ عليها فحسب إنما يجعلها تبدو جيدة أيضاً. كما انها وسيلة جيدة للحفاظ على طلاء السيارة الجديد. يمكن للسماح بتراكم طبقة من الحشرات الميتة وفضلات الطيور والأوساخ والمواد الكيميائية على سيارتك أن يجرد سطحها من الشمع الملمع والطلاء في نهاية المطاف.

وإذا قررت أن تغسل سيارتك بنفسك، فلا تستخدم مواد التنظيف المنزلية مثل صابون اليد والمنظفات غسل الأطباق أو منظف الزجاج، والتي يمكن أن تقوم أيضاً بتجريد سطح السيارة من لماعيتها ومن الشمع الواقي. استخدام منتج مصمم خصيصا للسيارة.