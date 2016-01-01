تخطط شركة أبل لإطلاق ميزة البث المباشر لهواتف آي فون مع إطلاقها الإصدار النهائي من نظامها التشغيلي "آي أو إس 11"، حيث ظهرت هذه الميزة ضمن النسخة التجريبية الثالثة للمطورين من الإصدار القادم، مما يثير تكهنات حول دراسة الشركة إمكانية طرحها من خلال الشاشة الرئيسية للجهاز.



وأضافت الشركة في النسخة التجريبية الثالثة من نظام تشغيلها الجديد خياراً يتمثل بزر "بدء البث"، وعلى الرغم من أن الزر لا يفعل شيء حالياً إلى أن العديد من التقارير قد اقترحت أنه قد يعمل في نهاية المطاف مع ميزة "آير بلاي"، حيث يتواجد حالياً زر مرآة "آير بلاي" ضمن مركز التحكم، مما قد يجعل الوظيفة الموكلة للزر الجديد هي مشاركة الشاشة خلال عملية البث المباشر.



ويؤدي الزر حالياً نفس الوظيفة التي تعمل عند الضغط على زر تسجيل الشاشة، بحيث يحفظ ملف الفيديو ضمن استديو الكاميرا، مما يشير إلى إمكانية أن يكون وجود الزر متعلقاً بتطبيقات الطرف الثالث، وتعتبر ميزة مشاركة الشاشة مثالية لفيديوهات البث المباشر للألعاب وحتى بالنسبة لاجتماعات العمل.



ويمكن للشركة تعزيز خدماتها التجارية التي تشمل iCloud وApp Store وApple Music وApple Pay وiTunes عن طريق البث المباشر، وهي الميزة التي لم تحصل على أي اهتمام من قبل أبل حتى الآن، ومن مصلحة الشركة مواصلة توسيع خدماتها من أجل الحفاظ على قدرتها التنافسية.



وتدور بعض التفسيرات حول إمكانية أن تعلن الشركة عن خدمة البث المباشر مع إطلاق هاتف "آي فون 8".