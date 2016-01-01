مايكروسوفت توفر سكايب ضمن سيارات BMW

أعلنت شركة مايكروسوفت يوم أمس الخميس، عن توفيرها قريباً خدمة الهاتف عبر الإنترنت سكايب للأعمال في سيارات الصانع الألماني بي إم دبليو "BMW" التي تعمل بنظام "iDrive" الخاص بشركة السيارات، وهو نظام حاسوبي من بي إم دبليو مع شاشة لوحة تحكم يسمح للأشخاص بالتحكم في ميزات السيارة مثل خدمات الخرائط والراديو.



وتعمل الشركة الأمريكية على توفير خدمتها سكايب للأعمال إلى عملاء الشركات وسط تزايد المنافسة من شركات مثل أمازون وغوغل، حيث بدأت أمازون خدمة مؤتمرات الفيديو الخاصة بها "Chime" في شهر فبراير (شباط) الماضي، بينما أجرت غوغل إصلاحات على خدمة الدردشة الفيديوية خاصتها "Hangouts" في شهر مايو (آيار) الماضي في سبيل استهداف عملاء الشركات على وجه التحديد.



ولا تتوفر حتى الآن خدمات أمازون وغوغل الصوتية على حد سواء ضمن الأنظمة الداخلية للسيارات مثل نظام المعلومات والترفيه والتنقل "iDrive" من شركة "BMW"، إلا أن هذا الأمر قد يتغير خاصة في حالة غوغل التي تركز على نظامها أندرويد أوتو "Android Auto" لتشغيل أنظمة الترفيه ضمن السيارات مثل سيارات فيات كرايسلر.



وقالت مايكروسوفت إنه بإضافة خدمة سكايب للأعمال إلى أنظمة حواسيب سيارات بي إم دبليو، سيكون بإمكان الموظفين المشاركة في اجتماعات العمل عبر سكايب أثناء وجودهم في سياراتهم، حيث تتعامل خدمة سكايب للأعمال مع كل من الاتصال عبر الإنترنت والمؤتمرات الفيديوية، وعمدت الشركة قبل عدة أشهر إلى إضافة أدوات حزمتها المكتبية "Office 365" إلى نظام "iDrive" الخاص بشركة "BMW".



وتعتبر بي إم دبليو ليست الشركة الأولى التي تكشف النقاب عن سكايب للأعمال ضمن سياراتها، حيث سبقتها إلى ذلك شركة فولفو، حيث توفر الخدمة إمكانية انضمام المستخدمين إلى الاجتماعات عبر الصوت أو شاشة الفيديو في السيارة وتلقي التنبيهات حول مكالمات سكايب القادمة.



وتعرض هذه الخدمة لأول مرة في ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة على أن تليها بلدان أخرى غير محددة بعد، وكانت الشركة قد أطلقت لأول مرة في شهر فبراير (شباط) الماضي نسخة مخصصة للهند من خدمة سكايب لاستيعاب أجزاء من البلد حيث اتصالات الإنترنت محدودة.