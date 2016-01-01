لن يمر الكثير من الوقت حتى نستيقظ على هجمات إلكترونية جديدة مشابهة لتلك الهجمات التي شهدها العالم خلال الأشهر الماضية أو ربما أكثر منها ضراوة.



وعلى الرغم من تركيز هجمات انتزاع الفدية مثل هجمات وانا كراي WannaCry الأخيرة على المؤسسات والمنظمات الحكومية أو التجارية إلا أن استهداف الأفراد على نطاق واسع يبقى خياراً وارداً.



وبدلاً من الانتظار لتكون من ضحايا هجمات انتزاع الفدية القادمة، فربما قد حان الوقت الآن لاتخاذ بعض الإجراءات المهمة لتجنب المخاطر الأمنية الناجمة عن هذه الهجمات.



تأمين حساباتك الاجتماعية

تتنوع الآليات والطرق التي يستخدمها المخترقون لإيقاع الضرر بالضحية، ونظراً لأن الحسابات الاجتماعية تُعد الأهم بالنسبة للكثير من المستخدمين على الإنترنت فإن إمكانية استهدافها بهجمات واسعة النطاق هي خطوة ليست مستبعدة.



لذا من المهم أن تعمل على تأمين حساباتك على الشبكات الاجتماعية مثل فيس بوك وتويتر بصورة جيدة، وعدم إتاحة الفرصة للمخترقين للاستفادة من المعلومات الحساسة عليها.



من الضروري جداً إخفاء بياناتك المهمة والمعلومات الشخصية داخل ملفك الشخصي على الشبكات الاجتماعية مثل العناوين والرقم الهاتفي وتاريخ الميلاد، إلى جانب التواصل مع الأشخاص الذين تعرفهم فقط.



كذلك احرص على اختيار كلمة مرور قوية لحساباتك والاستفادة من المزايا الأمنية الإضافية التي توفرها الشبكات الاجتماعية مثل ميزة التحقق بخطوتين وغيرها.



الحذر عند التعامل مع البريد الإلكتروني

يعتبر البريد الإلكتروني الوسيلة المفضلة لدى مجرمي الإنترنت لشن هجمات انتزاع الفدية Ransomware عبر رسائل التصيد الاحتيالي، كما أنه يُعد الشكل الأكثر شيوعاً لهجمات الهندسة الاجتماعية.



وتكمن خطورة هذه الهجمات في قدرة المهاجمين على إخفاء نواياهم الخبيثة بصورة احترافية، لذا ينبغي عليك الحرص الشديد عند التعامل مع رسائل البريد الإلكتروني مثل تجنب فتح الرسائل من أطراف مجهولة، والالتزام بفحص البريد بواسطة برنامج حماية من الفيروسات خصوصاً للرسائل المشكوك بها.



أما إن كان البريد من إحدى الجهات أو الشركات التي تتعامل معها مثل البنوك أو حتى بعض الخدمات على الإنترنت فتحقق في البداية من عنوان البريد الإلكتروني للجهة المرسلة بعناية.



كذلك ينبغي عليك الشك في أي رسالة بريد إلكتروني تطلب منك إعادة تعيين كلمة المرور أو إرفاق بيانات شخصية أو الذهاب فوراً إلى الموقع لإجراء تعديلات على حالة حسابك.



تحديثات النظام

الكثير من هجمات انتزاع الفدية مثل Petya و WannaCry تعتمد على نقاط الضعف الأمنية في نظام التشغيل غير المحدث.



لذا من المهم جداً القيام بتحديث نظام التشغيل على حاسبك الشخصي، أو الانتقال إلى آخر إصدار من نظام التشغيل.



وعلى ويندوز 10 يتم تنزيل التحديثات تلقائياً وهو ما يجعه أقل عرضة للخطر من إصدارات ويندوز السابقة، في حين يجب عليك التأكد من تفعيل هذه الخطوة في ويندوز 8 أو الإصدارات الأقدم أو القيام بتنزيل التحديثات يدوياً.