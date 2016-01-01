بدأ موقع مشاركة الفيديو يوتيوب، اختبار ميزة جديدة تسمح بعرض لقطات سريعة من أي فيديو قبل أن يشاهده المستخدم، وذلك على نحو يشبه إلى حد كبير الصور المتحركة GIF.



وقال الموقع التابع لشركة ألفابت، وهي الشركة الأم لشركة غوغل، في منشور على مدونته: "نحن نُحسّن كيفية اتخاذ قرارات مشاهدة الفيديو من خلال إطلاق تجربة لمشاهدة معاينات لفيديو لسطح المكتب".



وأضاف يوتيوب: "ستظهر لنسبة صغيرة (ومتزايدة) من مستخدمينا معاينة لمدة 3 ثوان للفيديو أثناء تصفح يوتيوب على سطح المكتب".



وأوضح الموقع أن المعاينات سوف تعمل حينما يضع المستخدم مؤشر الفأرة فوق مصغرات الفيديوهات، مما يمنحك إحساساً أفضل لمعرفة ما يوجد في كل مقطع فيديو ويسهل العثور على مقطع الفيديو التالي لمشاهدته.



وذكر يوتيوب أن ميزة المعاينات سوف تظهر على الصفحة الرئيسية، وصفحة نتائج البحث، وصفحة المشاهدة، وتبويب الاشتراكات، وتبويب المحتويات الرائجة على متصفحات ويب مختارة على أجهزة سطح المكتب، بما في ذلك النسخة 32 وما بعدها من كروم والنسخة 19 وما بعدها من متصفح أوبرا.



وأشار الموقع إلى أن الميزة الجديدة سوف تكون متاحة على التصميم الحالي والجديد لموقع يوتيوب، كما أشارت إلى أن الميزة ليست متاحة بعد على الأجهزة المحمولة.



أوما عن آلية اختيار المعاينة، قال يوتيوب: "يقوم نظامنا تلقائياً بتحديد مقطع من النصف الأول من الفيديو الذي يُعتقد أنه يعطي أفضل فكرة عن الفيديو الخاص بك، وفي الوقت الحالي، لا يمكن لمنشئي المحتوى تحديد المعاينة التي تُعرض".