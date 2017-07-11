مصرف روسي يطرح صرّافات آلية بميزة التعرف على الوجوه

في خطوة لتسهيل خدمة الزبائن، أصبح “سبيربانك” أول مصرف روسي يطرح صرافا آليا مزودا بميزة التعرف على الوجوه.

وحول تلك الخطوة قال الخبراء في المصرف: “قمنا بطرح أحد الصرافات الآلية المزودة بميزة التعرف على الوجوه بأحد أفرع المصرف في العاصمة الروسية، بهدف التعرف على فاعلية تلك الأجهزة التقنية المتقدمة ومساهمتها في تسريع خدمة الزبائن. استخدام الآلة متاح الآن لموظفي الفرع المذكور فقط، وفي حال نجاح اختبار فعاليتها، ستطرح تلك الآلات للاستخدام من قبل العملاء بشكل أوسع. هذا النوع من آلات الصرافة الذكية سيتيح لعملائنا مستقبلا الاستفادة من خدمات مصارفنا الآلية دون الحاجة لاستخدام البطاقات البنكية، فتلك الأجهزة قادرة على التعرف على وجه العميل والوصول إلى جميع بياناته الشخصية والبنكية المخزنة لدينا”.

من جانبه ذكر موقع vc.ru أن “هذا النوع من الصرافات مزود بتقنيات التعرف على الوجوه من تطوير شركة Toshiba. هذه الآلات قادرة على حفظ البيانات البيومترية للعملاء وإرسالها إلى الآلات الأخرى، التابعة للمنظومة البنكية التي تنتمي لها.. وعلى غرار (سبيربانك) هناك العديد من المصارف الروسية الأخرى التي تنوي استخدامها كـRosbank وVTB وBIN بانك. المصارف الروسية تنوي الاستفادة من التجربة الصينية التي اختبرت هذا النوع من التقنيات بنجاح”.

ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن مصرف “سبيربانك” يشرع بتركيب صرافات آلية جديدة مزودة بتقنيات “NFC” في روسيا، والتي تمكن العميل من القيام بعمليات سحب أو إدخال أو تحويل الأموال باستخدام هاتفه الذكي عن طريق منظومات “Apple Pay” أو “Android Pay” أو “Samsung Pay”، دون الحاجة إلى استخدام البطاقة المصرفية، حيث من المتوقع أن تبدأ تلك الآلات عملها مطلع الخريف القادم. وحتى نهاية الشهر الجاري، سيقوم “سبيربانك” بتركيب 2000 آلة صرافة من هذا النوع.