المبرمجون الروس يطورون "قاتل فوتوشوب"

أكد مبرمجون روس أنهم طوروا برنامجا جديدا لمعالجة الصور، قادرا على منافسة برنامج “Adobe Photoshop”.

وفي صفحته على فيسبوك قال أحد القائمين على مشروع البرنامج، إن “AliveColors يتمتع بإمكانيات وميزات لمعالجة الصور لا تقل أهمية عن ميزات برنامج فوتوشوب العالمي المستخدم حاليا، البرنامج سهل الاستخدام ويمكن للمحترفين وحتى الهواة استعماله بسهولة”.

وأضاف أن “البرنامج مزود بالعديد من الخصائص، كالرسم الرقمي، والرتوش، فضلا عن العديد من الفلاتر الرقمية المخصصة لمعالجة الصور”.

ويؤكد المبرمجون أن AliveColors يخضع الآن للاختبارات النهائية، ومن المتوقع أن يطرح في الأسواق قريبا، خصوصا أنه اجتاز جميع التجارب بنجاح. كما من المخطط طرح نسخة خاصة منه مصممة للهواتف والأجهزة الذكية المحمولة.