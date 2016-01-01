جهاز ينقذك من مواقف محرجة بسبب رائحة العرق

طورت شركة "كونيكا مينولتا" اليابانية، جهازاً ينبه الإنسان إلى أن رائحة جسمه أصبحت غير مقبولة أثناء اليوم، قبل أن يلتفت إلى ذلك الآخرون.



وقالت الشركة الشهيرة بصناعة آلات التصوير والطابعات إن الجهاز الجديد الذي طورته واسمه "كون كون بودي" يرسل إشارة إلى المستخدم بأن رائحة جسمه أصبحت غير مقبولة، حتى يساعده في تفادي الموقف المحرجة نتيجة شعور الآخرين المحيطين به بالاشمئزاز بسبب الرائحة غير المقبولة.



ويقول موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إنه في ذروة فصل الصيف وارتفاع معدلات التعرق نتيجة درجات الحرارة المرتفعة، فإن المرء قد يجد صعوبة في الاقتراب من شخص آخر في نيويورك مثلا لمسافة 20 قدم بسبب رائحة العرق.



وبحسب صحيفة "غارديان" البريطانية فإن الجهاز الجديد "كون كون بودي" يحتوي على وحدة رصد مخفية تتصل بالهاتف الخاص بالمستخدم من خلال تطبيق معين حيث تقوم بإرسال رسالة إلى الهاتف عندما تصبح رائحة جسم المستخدم غير مقبولة نتيجة العرق.



ويركز الجهاز على 4 مناطق من جسم المستخدم وهي الإبطين والقدمين والرأس وخلف الأذنين.



وبحسب الشركة المطورة للجهاز فإن "كون كون بودي" يرصد رائحة العرق غير المقبولة. ويمكن للمستخدم في هذه الحالة اللجوء إلى استخدام زجاج عطر للتخلص من الرائحة وتجنب الوقوع في مواقف محرجة.



ويباع الجهاز الجديد في السوق اليابانية حاليا مقابل 30 ألف ين (حوالي 265 دولار). وبحسب موقع "سي نت دوت كوم"، فإن هذا الجهاز يمكن أن يكون مفيداً للغاية في مواقف عديدة، سواء في الحياة العملية أو الحياة الخاصة حيث سيساعد المستخدم في تجنب المواقف المحرجة والأحكام السلبية التي يمكن أن يتعرض لها بسبب رائحته غير المقبولة وبخاصة عند إجراء مقابلة للحصول على وظيفة أو التعرف على أشخاص جدد.