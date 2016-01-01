علامات تدق ناقوس الخطر لتغيير فرامل السيارة

تعد فرامل السيارات هي مصدر الأمان في المركبة، لذا يجب دائما التأكد من أنها بحالة جيدة، لأن حوادث السيارت يعود أغلبها إلى الأعطال المفاجئة في فرامل السيارة، وعدم قدرة السائق على التحكم بها عند المفاجأة ، ما يؤدي إلى عدم القدرة على إيقاف السيارة في الوقت المناسب، كثرة الحوادث.

وتعتبر الفرامل واحدة من أهم الأجزاء التي تحتوي عليها السيارة، لذا يجب على قائد السيارة قبل الانطلاق بها أو قيادتها أن يقوم ببعض الإجراءات التي تتعلق بتأمين فرامل سيارته.

وهناك عدة إشارات حمراء تنذر بحاجتك الى فرامل جديدة ومنها:

١ - اشتعال الفرامل ذاتيًا:

ويحدث ذلك بسبب اختلاط سائل الفرامل مع سائل آخر، وعند الإصلاح يتم استبدال الأجزاء المطاطية وتنظف جيدا بالكحول، ثم تملأ بسائل فرامل جديد.

٢ - أداء الفرامل غير المنتظم:

يحدث أداء الفرامل غير المنتظم بسبب تسرب زيت الفرامل أو بسبب أن يكون قرص الفرامل غير مثبت ويتم إصلاح ذلك العطل عن طريق القيام بعمل بطائن لكل الفرامل أو القيام بربط القرص بشكل سليم.

٣ - إصدار أصوات عالية وبشكل مزعج من الفرامل:

تحدث هذه الأصوات العالية بسبب وجود قاذورات في الفرامل أو بسبب عدم تثبيت مسامير البطائن، وتتم المعالجة بالتنظيف أو استبدال البطائن.

٤ - الأداء الضعيف للفرامل:

ينتج الأداء الضعيف للفرامل نتيجة تآكل البطائن، ويتم علاج هذا العطل عن طريق استبدال البطائن.

٥ - الدواسة تلامس الأرض:

ويكون ذلك بسبب وجود عطل في أسطوانة الفرامل الرئيسية، ويتم علاج تلامس الدواسة للأرض عن طريق تنظيف الصمام أو استبداله.

٦- السيارة لا تقف إلا إذا تم الضغط بقوة شديدة على الدواسة عدة مرات:

ويحدث ذلك بسبب وجود الهواء في دائرة الفرامل وانسداد في الصمام أو تلفه، وتتم الإصلاح عن طريق استبدال أو تنظيف الصمام.

٧ - السخونة في الفرامل عند سير السيارة:

ويكون ذلك بسبب تهالك سوست الفرامل أو وجود فراغ كبير بين الدواسة والفرامل الرئيسية وتتم

المعالجة عن طريق استبدال أو تغيير السوست أو العمل على إعادة ضبط الدواسة.

٨ - عدم وجود مقاومة في دواسة الفرامل:

ويحدث ذلك نتيجة وجود هواء في دواسة الفرامل وتعالج بخلخلة الهواء.

٩ - التصاق الفرامل وعدم قدرتها على القيام بعملها:

وينتج ذلك عن بروز المسامير والبرشام الذي يتم استخدامه في تركيب بطائن الفرامل أوأن تكون نهاية الفرامل غير مشطوفة بعد إعادة التبطين، للإصلاح يتم استبدال السوست أو العمل على إعادة تبطين الفرامل بشكل سليم.

لذا يجب على صاحب السيارة أن يقوم بعملية كشف يومي على خزان زيت الباكم أو زيت الفرامل، والعمل على زيادته حتى لا يدخل الهواء إلى دورة الزيت، مما يكون له أثر واضح على كفاءة عمل فرامل السيارة.

كما أن " تيل " الفرامل يجب التأكد دائمًا من عدم تآكله أو عدم وجود شروخ وتشققات به، وكذا خراطيم الفرامل يجب أن تخضع للفحص بشكل دوري عن طريق مراكز الصيانة، وكذلك يتم الكشف على المساند الخاصة بالعمل والماستر العمومي لاكتشاف أي انسددات في الخراطيم، حيث يؤدي الانسداد بها إلى ألا يصل الزيت إلى ماستر العجل، ما يمنعه من القيام بمهمته في الوقوف عند اللزوم، وفي الوقت المناسب.

كما أنه يمكن أن يتسبب في انحراف السيارة ناحية أحد الاتجاهين بحسب الانسداد عندما يتم الضغط على فرامل السيارة.

وأيضا يجب على السائق التأكد من سلامة كل أجزاء دورة الفرامل، للتأكد من عدم تسرب الزيت من أي جزء منها.

وكذلك طنابير السيارة حيث يجب إجراء الفحص الدوري لها للتأكد من أنها بحالة جيدة والتأكد من أنها كلها بحجم واحد، وذات سطح أملس خالٍ من أي خدوش، ما يحافظ على التيل من التآكل بشكل سريع.





وأخيرا، فإن فرامل السيارة هى العمود الفقري في سلامتها لذلك يجب فحصها واختبارها دوما سواء عند شراء سيارة من حراج السيارات او من اي من وكلاء السيارات فسواء كانت السيارة مستعملة ام جديدة فيجب فحصها فنيا واختبار قيادتها من اجل متابعة اداء الفرامل وكافة اجزاء السيارة من اجل امن ووسلامة السائق وجميع ركاب السيارة.