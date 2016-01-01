أتاري تكشف النقاب عن تصميم جهازها الجديد Ataribox

كشفت شركة أتاري Atari اليوم الإثنين عن الصور الأولى للتصميم الخاص بجهازها الجديد لألعاب الفيديو المسمى "أتاري بوكس" Ataribox، حيث أكد فريد شيسنايس الرئيس التنفيذي للشركة الشهر الماضي أن شركته تعمل على جهاز ألعاب جديد، وقد أرسلت الشركة الصور لأولئك الأشخاص الذين اشتركوا للحصول على التحديثات عبر موقع "أتاري بوكس".



ويبدو أن التصميم مستمد بشكل واضح من جهاز الشركة Atari 2600، بحيث أن التصميم الجديد عبارة عن إعادة تصميم عصرية جميلة لذلك الجهاز، وتأتي وحدة الألعاب الجديدة بشكل غير مربع يرتفع بشكل تدريجي في الخلف مع خطوط أفقية، ويحتفظ الجهاز بواجهة خشبية إلى جانب وجود نسخة بديلة حديثة باللون الأسود مع شعار أحمر وظهر أحمر.



وتأمل الشركة في أن يعيد الجهاز الجديد أمجادها القديمة وشعبيتها الواسعة مثلما فعلت شركة نينتندو مع جهازها للألعاب NES بنسخته التقليدية، والتي اتضح انها ذات شعبية كبيرة مع توفيرها للألعاب القديمة مثل سوبر ماريو Super Mario Bros وThe Legend of Zelda، حيث تفوق مبيعات هذا الجهاز على منصة بلاي ستيشن 4 وإكس بوكس ون في شهر أبريل (نيسان).



وتواصل الشركة تكتمها على العديد من تفاصيل الجهاز الجديد، حيث صرحت الشركة "نحن لا نثير إزعاجك عمداً، بل نريد القيام بذلك بشكل صحيح، لذلك اخترنا مشاركة الأشياء خطوة بخطوة مع جلبنا جهاز أتاري بوكس إلى الحياة، إلى جانب الاستماع عن كثب لردود فعل مجتمع أتاري".



وأوضحت أتاري حصولها على عدد كبير جداً من ردود الفعل منذ قيامها بالإعلان عن نيتها طرح جهاز جديد، وأن الشركة متحمسة لتوفير نظرة أولية حصرية لجهاز أتاري بوكس، وأن هدفها خلق منتج جديد يبقى وفياً لتراثها ويحث محبي الشركة القدامى والجدد.



ويبدو من الصور إمتلاك الجهاز الجديد لمجموعة من منافذ USB من أجل أجهزة التحكم وغيرها من العتاد، إلى جانب فتحة لبطاقة التخزين الخارجية SD، ومخرج HDMI لوصل الجهاز بالتلفزيون، ومقبس إيثرنت Ethernet، ومقبس للطاقة، مما يعني أنه لا يوجد حاجة إلى محولات منفصلة بعد الآن.