يمكن لأصحاب هواتف آي فون استقراء إحداثيات النظام العالمي لتحديد المواقع "جي بي إس" في خمس خطوات، حيث يقوم هاتف أبل بإظهار الإحداثيات الخاصة به حتى بدون تشغيل تطبيقات خاصة.



وللقيام بذلك يتعين على المستخدم تشغيل خدمات الموقع في إعدادات الخصوصية بكل سهولة. وبالنسبة لتطبيق البوصلة، فإنه يجب فتح البوصلة ومعايرتها، وعندئذ يظهر على الحافة السفلية للشاشة بعد فترة قصيرة إحداثيات "جي بي إس" الحالية بالدرجة، والدقائق والثواني.



ويمكن للمستخدم هنا تحديد هذا البيانات وإرسالها في رسالة إلكترونية أو نسخها لكي يتم استعمالها بشكل آخر في تطبيق الملاحة أو الخرائط.