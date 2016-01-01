بيك آب مرسيدس الجديدة تنطلق نهاية العام الجاري
أعلنت شركة مرسيدس عن إطلاق الفئة X الجديدة، التي تعد باكورة إنتاجها من موديلات البيك آب.
وأوضحت الشركة الألمانية أن الفئة X الجديدة تعتمد على سيارة نيسان Navara، ولكنها تتمتع بتصميم مستقل. ويصل طول السيارة البيك آب ثنائية الكابينة ورباعية الأبواب لأكثر من 5 أمتار. ويبلغ الحمل الصافي بها 1.1 طن، في حين يمكنها قَطر حمولة تبلغ 3.5 طن.
وتتمتع المقصورة الداخلية للسيارة بالعديد من التجهيزات الإضافية، منها شاشة نظام الملاحة ووحدة التحكم باللمس المستمدة من قسم سيارات الركوب الخاصة، فضلا عن قائمة طويلة من التجهيزات الأخرى، مثل كشافات LED ونظام التعرف على العلامات المرورية والأنظمة الفعالة لتدعيم الحفاظ على المسار وتعزيز الكبح.
وتعتمد السيارة في البداية على محرك ديزل مستمد من الشركة اليابانية، وهو محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.3 لتر، يولد قوة 120 كيلووات/163 حصان بالموديل X 220d أو 140 كيلووات/190 حصان بالموديل X 250d.
ومن المقرر أن تنطلق سيارة الفئة X الجديدة بحلول نهاية العام الجاري نظير سعر يبدأ من 37 ألف و294 يورو.
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