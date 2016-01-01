آي فون القادم يتصل بالشرطة والاسعاف تلقائياً لحظة الخطر

تعمل شركة أبل على إدراج طريقة سرية داخل هواتفها الذكية لاستدعاء الشرطة أو الاسعاف أو الطوارئ تلقائياً عبر الماسح الضوئي للإصبع، دون الحاجة إلى انتزاع الهاتف من الجيب أو الحقيبة، حتى وُصفت من قبل البعض بأنها "بصمة الرعب" التي تتصل بخدمات الطوارئ سراً وقت حدوث الخطر.



وبحسب براءة اختراع حصلت عليها أبل من قبل مكتب براءات الاختراعات الأمريكي فإن المستخدم سيبرمج هاتفه مسبقاً بإدخال تسلسل معين لنقرات الأصابع ضمن مستشعر "تاتش آي دي" باعتباره أمراً لاستدعاء الشرطة، مثل "الخنصر-البنصر-الخنصر" للاتصال بالطوارئ وقت الحاجة، دون الاضطرار إلى جلب الهاتف وطلب الرقم الخاص بخدمات الطوارئ أو الشرطة أو الإسعاف.



وأوضحت البراءة أن المستشعر يتطلب بيانات بصمة الإصبع من مدخلات المستخدم، ليقوم بتحليل البيانات ليتعرف عما إذا كانت المدخلات بإصبع معين أو تسلسل إصبع، بالإضافة إلى قوة الضغط والتوقيت، ليعرف ما إذا كان المستخدم يقوم بفتح هاتفه أم يرغب في استدعاء خدمات الطوارئ.



وبمجرد القيام بالاستدعاء، ستتمكن الشرطة من العثور على الشخص الذي يحتاج إلى مساعدة فورية بواسطة تتبع نظام المواقع العالمي "جي بي إس"، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.



يُذكر أن أبل أدرجت خدمة مشابهة بذلك في ساعتها الذكية باستخدام "SOS"، للاتصال بخدمات الطوارئ تلقائياً عن طريق الضغط باستمرار على الزر الجانبي للساعة.



ولا تتوفر معلومات عما إذا كانت أبل ستدرج هذه التقنية في الجيل المقبل من هواتفها الذكية، أم أنها مجرد براءة اختراع حصلت عليها فقط، فهناك العديد من براءات الاختراع التي تحصل الشركات على موافقة عليها، دون تطبيقها فعلياً.