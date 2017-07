بدأت شركة فيس بوك إطلاق ميزة جديدة باسم "مجموعات للصفحات" (Groups for Pages) تسمح للمستخدمين الذين يديرون صفحات على الشبكة الاجتماعية إنشاء مجموعات فرعية ضمن الصفحات نفسها.



وستتيح تلك المجموعات للمستخدمين المكرسين الدردشة مع بعضهم البعض، ومع مالكي الصفحة مباشرة. ثم إنها سوف توفر مساحة لمناقشة مواضيع معينة، ويُشبهها رئيس المنتجات لدى فيس بوك، كريس كوس، بأنها أشبه بنوادي المعجبين.



وقال كوس في منشور عبر حسابه على فيس بوك: "إذا كنت فناناً أو شركة أو علامة تجارية أو صحيفة، فيمكنك الآن إنشاء نوادي ومجموعات من المعجبين تتمحور حول المعجبين المخلصين".



ويقول كوس، إن هذه الميزة جاءت حينما بدأ محرران من صحيفة واشنطن بوست إنشاء مجموعة أطلقا عليها اسم (PostThis – from The Washington Post). وأتاحت تلك المجموعة للصحفيين التحدث مباشرة إلى القراء المتحمسين للصحيفة وشرح كيفية جمع القصص معاً. ويشبه كوس ذلك بـ "نسخة رقمية من الرسائل التي تُبعث إلى المحرر، ولكن مع مناقشات تجري في الوقت الحقيقي".



وتعني الميزة الجديدة أيضاً أن العلامات التجارية يمكنها إنشاء مجموعات خاصة بها دون الحاجة إلى استخدام حسابات الموظفين الشخصية، مما يساعد على حماية خصوصياتهم.



وفي منشور منفصل، قال مؤسس فيس بوك ورئيسها التنفيذي، مارك زوكربيرغ، إنه يأمل في أن تساعد الميزة الجديدة المزيد من الناس على الانضمام إلى المجتمعات ذات الهدف. وسلط زوكربيرغ الضوء على صفحة واحدة، هي: (AddictionUnscripted.com)، والتي تحتوي على مجموعة دعم منفصلة للأشخاص المتأثرين بالإدمان. وهي تضم حالياً نحو 45.000 شخص.



وتقول فيس بوك، إن هناك حالياً 70 مليون صفحة تمثل الفنانين والشركات والعلامات التجارية والصحف عبر موقع التواصل الاجتماعي. ما يعني أن الميزة الجديدة قد تساعد في إنشاء الكثير من المجموعات المحتملة، وبالتالي تشجيع المزيد من النقاش.