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مايكروسوفت تمنع حواسب معالجات "Intel Atom" عن تحديثات ويندوز 10

بواسطة أخبارنا المغربية 9 دقيقة مضت
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مايكروسوفت تمنع حواسب معالجات "Intel Atom" عن تحديثات ويندوز 10

أكدت شركة مايكروسوفت أن كافة الحواسب الشخصية التي تضم معالجات من نوع "إنتل أتوم كلوفر تريل" (Intel Atom Clover Trail) لن تحصل على التحديث الأخير لنظام التشغيل ويندوز 10.

 وكانت الشركة تمنع الحواسب الشخصية التي تضم هذا النوع من المعالجات من الحصول على "تحديث المبدعين" (Creators Update)، الذي أطلقته في شهر أبريل (نيسان) الماضي.
  
ومع أن معظم تلك الأجهزة صدرت في وقت نظام ويندوز 8، إلا أن مايكروسوفت وفرت تحديثاً مجانياً إلى نظام ويندوز 10، ولكن ظهرت حديثاً تقارير تفيد بأن مستخدمي الأجهزة لا يستطيعون الترقية إلى "تحديث المبدعين".

وأكدت الشركة أمس الأربعاء، لموقع "ذا فيرج" (The Verge)، المعني بشؤون التقنية، أنها لم تعد تدعم معالجات "إنتل أتوم كلوفر تريل" مع تحديثات ويندوز 10 الأخيرة.

وقالت المتحدثة باسم مايكروسوفت: "إنها (تلك الأجهزة) تحتاج إلى دعم إضافي للعتاد لتوفير أفضل تجربة ممكنة حين التحديث إلى أحدث تحديث لويندوز 10 وتحديث وتحديث المبدعين". وأضافت: "ومع ذلك، لم تعد هذه الأنظمة مدعومة من قبل إنتل (نهاية الدعم التفاعلي)، وبدون دعم التعريفات الضروري، فإنها قد تكون غير قادرة على الانتقال إلى ويندوز 10 – تحديث المبدعين دون تأثير محتمل على الأداء".

وتقول مايكروسوفت إنها ستوفر التحديث السنوي الأول لنظام التشغيل ويندوز 10، الذي أُطلق في العام الماضي، للأجهزة التي تضم معالجات "إنتل أتوم كلوفر تريل" بدلاً من تحديث المبدعين، وستقوم الشركة "بتوفير تحديثات الأمان لهذه الأجهزة المحددة التي تعمل على التحديث السنوي الأول لنظام ويندوز 10 حتى شهر يناير (كانون أول) من عام 2023".

وينسجم هذا التاريخ مع المدة الزمنية المحددة للدعم الممتد لنظام ويندوز 8.1، ما يعني أن هذه الأجهزة القديمة سوف تستمر في الحصول على التحديثات الأمنية ولكنها لن تحصل على ميزات ويندوز 10 الجديدة.

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