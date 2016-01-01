سامسونغ تحدد رسمياً موعد الكشف عن Galaxy Note 8

تخطط شركة سامسونغ لعقد حدث بتاريخ 23 أغسطس (آب) القادم في الساعة 11 صباحاً بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية لكشف النقاب عن هاتفها الرائد المنتظر "غالاكسي نوت 8" Galaxy Note 8، وينعقد الحدث في بارك أفينيو أرموري في نيويورك.



ويعد الهاتف المنتظر الداعم لتعدد المهام بمثابة أحدث عضو في عائلة غالاكسي، وهو مخصص لأولئك الذين يرغبون في القيام بأشياء أكبر مع هواتفهم، وأظهرت الدعوة المرسلة إلى الصحافة الخطوط العريضة للهاتف الذي يشبه شكل هاتف Galaxy S8.



وتظهر الشاشة بشكل منحني من الطرفين وحواف جانبية رقيقة من الأعلى والأسفل، كما يظهر القلم الأزرق الساطع S Pen، الذي كان ميزة رئيسية من ميزات هواتف نوت من سامسونج منذ أن ظهر أول جهاز من هذه الفئة، مع عبارة تظهر ضمن الهاتف تشير إلى "القيام بأشياء أكبر".



ويعتبر حدث Unpacked هذا مهماً بالنسبة للشركة الكورية الجنوبية من أجل إعادة أمجاد سلسلة هواتف نوت إلى سابق عهدها، وذلك بعد تعرضها لمشاكل كبيرة مع إطلاقها لنسخة العام الماضي من الهاتف ومشاكل احتراق وانفجار البطارية وإيقاف تصنيعه وسحبه من الأسواق وتعويض المستخدمين المتضريين بعد أقل من شهرين من بدء بيع الجهاز.



وقطعت الشركة في شهر مارس (آذار) الماضي شوطاً طويلاً نحو استعادة ثقة المستهلك مع كشفها النقاب عن هواتفها الرائدة Galaxy S8 وGalaxy S8 Plus، حيث لم تواجه هذه الأجهزة أي مشاكل منذ بدء بيعها للمستهلكين في شهر نيسان (أبريل) الماضي، ويبنغي أن تفعل الشركة الشيء نفسه مع هاتف نوت 8، وأن تعطي المستهلكين أسباب لشراء الجهاز بدلاً من أي هاتف آخر.



وتجدر الإشارة إلى أن حدث Unpacked الذي تم خلاله كشف النقاب عن هاتف جالاكسي نوت 7 قد عقدته الشركة بتاريخ 2 أغسطس (آب) 2016، وأيضاً في مدينة نيويورك الأمريكية.