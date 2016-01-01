يوتيوب يضيف ميزة جديدة لمكافحة المحتوى الإرهابي

أعلنت منصة مشاركة مقاطع الفيديو يوتيوب أمس الخميس عن إضافتها ميزة جديدة تجعل من الصعب على أولئك الذين يبحثون عن محتوى إرهابي على المنصة العثور عليه، حيث تعمل الميزة الجديدة على إعادة توجيه الأشخاص الذين يبحثون عن مثل ذلك المحتوى إلى مقاطع فيديو تواجه وتفند المحتوى الإرهابي.



وقالت المنصة في تدوينة نشرتها أمس: "ستعرض المنصة على المستخدمين الذين يبحثون عن كلمات رئيسية معينة عبر يوتيوب قائمة تشغيل تحتوي على مقاطع فيديو مختلفة تفند وتحارب قصص التطرف العنيفة".



ويطلق على هذا النهج اسم "طريقة إعادة التوجيه"، والذي تم إنشاؤه من قبل فريق Jigsaw الذي يعمل ضمن الشركة الأم ألفابت بالتعاون مع Moonshot CVE، وهي الشركة التي تساعد العملاء حول كيفية الرد على التطرف العنيف، في حين يعمل فريق Jigsaw المشكل عام 2012 على بناء تكنولوجيا لمعالجة بعض أصعب التحديات الأمنية العالمية التي تواجه العالم اليوم.



وكانت شركة غوغل قد أعلنت في شهر يونيو(حزيران) عن خطط لزيادة استعمال التكنولوجيا للمساعدة في تحديد مقاطع الفيديو المتطرفة والإرهابية، وقالت الشركة في ذلك الوقت أنها تخطط لزيادة جهودها فيما يخص إعادة توجيه الأشخاص الذين يبحثون عن محتوى متطرف.



وتأمل المنصة في أن تساعد طريقة إعادة التوجيه في تغيير عقول الناس المعرضين لخطر التطرف، وتخطط يوتيوب على مدار الأسابيع المقبلة إلى الاستفادة من هذه الجهود من خلال توسيع الميزة لتشمل مجموعة أوسع من طلبات البحث بلغات أخرى تتجاوز اللغة الإنجليزية.



ويخطط الفريق أيضاً لاستعمال تكنولوجيا التعلم الآلي من أجل تحديث مصطلحات البحث بشكل حيوي، والعمل مع المنظمات غير الحكومية المتخصصة في سبيل تطوير محتوى فيديو جديد لمكافحة الإرهاب، وتوسيع هذه الميزة إلى أوروبا.



وأضافت المنصة: "سنعمل على قياس مدى نجاح هذا المحتوى أثناء متابعة عملنا على تطوير هذا النموذج الخاص بطريقة إعادة التوجيه"، وتأتي هذه التغييرات بعد أن سحبت الحكومة البريطانية وعدة شركات إعلان كبرى إعلاناتها من يوتوب أخيراً لأنها ظهرت مع مقاطع فيديو تحتوي على محتوى متطرف أو عنصري.