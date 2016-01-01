10 نصائح لزيادة شعبية قناتك على يوتيوب

مع النمو المتواصل للمحتوى المرئي على شبكة الإنترنت، يتوجه الكثير من صناع المحتوى إلى موقع يوتيوب لتدشين قناتهم الجديدة والبدء بإنشاء الفيديوهات ظناً منهم أن تحقيق الشهرة الواسعة على المنصة ستكون عملية سهلة.



لكن يواجه الكثير من المستخدمين صعوبات شتى في نشر قنواتهم والحصول على الشعبية اللازمة، خصوصاً مع تجاهل بعض صناع المحتوى للنصائح والممارسات البسيطة التي تساعد في تحسين شعبية قنواتهم.



لذا إن كنت قد بدأت قناتك على يوتيوب للتو أو ترغب بزيادة شعبيتها فإليك بعض النصائح الخفيفة التي تساعدك للعمل بفاعلية على المنصة وزيادة شعبية قناتك.



1. التزم بتحميل فيديوهات جديدة إلى قناتك بصورة دورية، وحاول زيادة معدل إنتاج الفيديوهات إن كانت لديك القدرة على ذلك.



2. اهتم باختيار عناوين ملائمة للفيديو وكذلك للوصف، فهي أحد أسهل الطرق لجذب زوار للفيديو الخاص بك؟



3. دعوة المشاهدين للاشتراك في قناتك مسألة مهمة، لكن الأهم أن تحاول الخروج بأفكار مبتكرة وخلاقة لدفع المشاهدين للاشتراك بدلاً من الطرق التقليدية.



4. اختر الكلمات الدلالية "الوسوم" بعناية شديدة، وتأكد من أنها دقيقة وواضحة ووصفية.



5. تأكد من أن الصورة المصغرة للفيديو مثيرة للاهتمام، فهي من الأسباب المباشرة التي يقرر المستخدمين على إثرها مشاهدة أو عدم مشاهدة الفيديو.



6. انخرط مع جمهورك بصورة حقيقية ومباشرة عبر التواصل الدائم معهم والرد على تعليقاتهم قدر الإمكان، وكذلك التواصل مع الجمهور على الشبكات الاجتماعية الأخرى.



7. فكر بالتعاون مع بعض منشئي المحتوى الآخرين على يوتيوب، لكن لا تتواصل مع أي منهم دون أن تمتلك فكرة جيدة للغاية تخدم هذا التعاون.



8. التحلي بالصبر دائماً، فأنت ستحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد للحصول على الشعبية التي تطمح لها.



9. حاول إنشاء محتوى جديد حول الموضوعات الرائجة في مجالك أو الأخبار المثيرة للانتباه والأشياء التي يتحدث حولها الناس.



10. إنشاء مقطع دعائي للقناة الخاصة بك يتيح للأشخاص الحصول على فكرة سريعة حول رسالتك والمحتوى الذي تقدمه كما يشجعهم ذلك على الاشتراك في القناة.