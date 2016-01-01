نشرت شركة نوكيا "بالخطأً" صوراً لهاتفها الذكي الرائد المرتقب "نوكيا 8" على أحد مواقعها الإلكترونية، وذلك قبل أن تحذف الصفحة سريعاً، ولكن هناك من تمكن من الاحتفاظ بها.



ويمثل "نوكيا 8"، الذي تصنعه شركة "إتش إم دي جلوبال" الفلندية، أقوى الهواتف الذكية العاملة بنظام التشغيل أندرويد، ويُنتظر أن يلعب دوراً كبيراً في إعادة علامة نوكيا التجارية إلى سوق الهواتف الذكية.



وكانت نوكيا، التي هيمنت على سوق الهواتف المحمولة خلال العقد الأول من الألفية الجديدة، قد خرجت من السوق بعد ظهور وهيمنة الهواتف الذكية من شركات مثل سامسونغ وأبل، مما اضطرها لبيع هذا القطاع لشركة مايكروسوفت في العام 2014 مقابل نحو 7.2 مليارات دولار.



وفي العام الماضي، أعلنت الشركة الفلندية أن علامتها التجارية ستعود إلى سوق الهواتف المحمولة، ولكن هذه المرة من بوابة نظام التشغيل أندرويد، وذلك بعد إتمام صفقة الترخيص مع مواطنتها "إتش إم دي جلوبال".



ومنذئذ أطلقت "إتش إم دي جلوبال" ونوكيا عددًا من الهواتف الذكية التقليدية وأخرى ذكية، بما في ذلك نوكيا 3 ونوكيا 5 ونوكيا 6، ولكنها جميعاً كانت تنتمي إلى الفئة المتوسطة أو المنخفضة، في حين يُنتظر من الشركتين إطلاق هاتف ذكي بمواصفات قوية يكون على قدر المنافسة، مع هواتف مثل غالاكسي إس8، وإل جي جي6، وغوغل بيكسل.



وفيما يتعلق بمواصفات نوكيا 8، فيُشاع أنه سيقدم شاشة بقياس 5.3 بوصات وبدقة 2560×1440 بكسل، بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية بحجم 4 أو 6 غيغابايت، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميغابكسل، ومعالج من نوع كوالكوم سناب دراغون 835.



ومع هذه المواصفات، يُشاع أيضاً أن الهاتف سوف يتوفر بسعر يعادل 675 دولاراً أمريكياً، هذا ويُنتظر الإعلان عن الهاتف رسمياً يوم 31 يوليو (تموز) الجاري.