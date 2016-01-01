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تقنية تتيح التعرف على مكونات الوجبة الغذائية من صورتها

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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تقنية تتيح التعرف على مكونات الوجبة الغذائية من صورتها

توصل باحثون في معهد ماساشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة إلى تقنية جديدة في صورة معادلة خوارزمية، يتم تغذيتها داخل الجهاز الكمبيوتر تتيح له تخمين مكونات الوجبة الغذائية بمجرد الاطلاع على صورتها.

 وقال نيك هاينز من معهد ماساشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة، إن المعادلة المذكورة تحتوي على مليون وصفة لمأكولات مختلفة مرفقة بصورة للشكل النهائي للوجبة، مضيفاً أنه حصل على هذه الوصفات والصور من العشرات من مواقع الطهي على الإنترنت.

واستطاع الكمبيوتر بفضل التقنية الجديدة تحديد الوصفة الصحيحة بالنسبة لـ65 بالمئة من الوجبات بمجرد عرض صورها.

ويتميز البرنامج الجديد بكفاءة خاصة في تحديد وصفات أصناف الكعك والفطائر، نظراً لأنها منتشرة نسبياً على الإنترنت وعادة ما تصنع من مكونات ثابتة مثل الدقيق والبيض والزبد.

ونقل الموقع الإلكتروني الأمريكي "نيو ساينتست" المعني بالأبحاث العلمية والتكنولوجيا إن التقنية الجديدة لا يمكنها حتى الآن تحديد طريقة طهي كل صنف من أصناف الأطعمة، وإن كان يأمل في تطوير هذه الخاصية في المستقبل.

ومن المقرر عرض الدراسة الجديدة خلال مؤتمر علمي في مجال تقنيات الرؤية وتحديد الأنماط بالنسبة للكمبيوتر في وقت لاحق الشهر الجاري في هاواي.

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