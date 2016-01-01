حل عبقري لزيادة المساحة التخزينية على هاتفك دون حذف أو سحابة

تعتبر مشكلة امتلاء ذاكرة الهاتف الداخلية أحد أبرز المشاكل التي تؤرق المستخدمين، لاسيما الذين لديهم سعة تخزين داخلية تصل إلى 16 غيغابايت، وليس لديهم أي استعداد لمحو صور أو حذف تطبيقات، فما الحل إذن؟



على الرغم من وجود العديد من الحلول المتوفرة حالياً مثل:

1- اللجوء إلى النسخ الاحتياطي على خدمات التخزين السحابية، إلا أنه يتطلب الدخول باستمرار على الإنترنت لاستعادة البيانات المطلوبة.



2- نقل البيانات إلى جهاز الكمبيوتر الشخصي عن طريق كابل، لكن الكثير من المستخدمين ليس لديهم وقت لنقلها باستمرار وهناك من ينسى.



3- الاعتماد على كابل "يو إس بي أو تي جي-USB OTG" وهذا الكابل لا يمتلكه كل المستخدمين.



مع انتشار مفهوم منفذ "يو إس بي-سي تايب" يتوفر حل مثالي يتمثل في "هايبردرايف تايب سي" سهل الاستخدام والحمل في أي مكان، ويتميز باحتوائه على ثلاثة منافذ يحتاج إليها كل مستخدم حالياً، وهي منفذ "يو إس بي" التقليدي وكذلك منفذين لقارئ الذواكر الخارجية سواء "إس دي" أو "مايكرو إس دي".



بإمكان المستخدمين إدراج القطعة داخل أي هاتف ذكي لنقل البيانات بواسطته أو استعادة الملفات من خلاله، كما يمكن نقل الصور المخزنة من كاميرات "DSLR" إلى الهاتف عبر القطعة بكل سهولة، فهي تدعم كافة الأجهزة والكمبيوترات والكاميرات التي تحتوي على منفذ "تايب سي"، من خلال إدراج القطعة داخل الكمبيوتر الذي يدعم منفذ تايب سي، لنقل الملفات بسرعة وسهولة من الهاتف إلى الكمبيوتر أو العكس دون الحاجة إلى كابل أو غيره من الحلول الأخرى.