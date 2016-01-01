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نوعية هاتفك تحدد درجة حمايته من الفيروسات

بواسطة دويتشه فيله 37 دقيقة مضت
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نوعية هاتفك تحدد درجة حمايته من الفيروسات

شدد خبراء في مجال الإلكترونيات على أن حزم التحديث الخاصة بأنظمة التشغيل وبرامج الحماية من الفيروسات الخاصة بالهواتف الذكية، يجب أن تأتي على رأس الأولويات عند شراء الهاتف الذكي. 

وذكرت دراسة نشرتها مجلة " كونيكت" الألمانية المتخصصة في مجال الكمبيوتر أن أنواع الهواتف المحمولة رخيصة الثمن نادرا ما تطرح  أي نسخ تحديث للأجهزة. 

وذكرت الدراسة التي شملت 15 شركة لتصنيع الهواتف المحمولة، أن شركات أبل وغوغل  وبي كيو، هي الأكثر اهتماما بطرح حزم تحديث البرامج، كما أن شركات سامسونغ وسوني وهواوي هي الأخرى طرحت نسخا جديدة من أنظمة تشغيل أندرويد الخاصة بها، وتقدم حزم تحديث أمني لمنتجاتها الرئيسية على الأقل.

في المقابل، حصلت كثير من شركات الإلكترونية التي تطرح أجهزة رخيصة الثمن على درجات ضعيفة خلال الدراسة، إذ كانت هذه الشركات لا تقدم أي معلومات بشأن أنماط التحديث الخاصة بها أو أنها لم تبادر بعلاج أي ثغرات أمنية أو طرح نسخ تحديث لأنظمة التشغيل الخاصة بالأجهزة التي قامت ببيعها خلال العامين الماضيين.

 

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