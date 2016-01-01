تكرار شبكات واي فاي المفتوحة قد يشير لخطر القرصنة الإلكترونية
شددت مجلة "كمبيوتر بيلد" الألمانية على ضرورة توخي الحرص والحذر عند استعمال شبكات واي فاي اللاسلكية المفتوحة، والتي تنتشر في العديد من المقاهي والفنادق والمتاجر، خاصة عندما تظهر مثل هذه الشبكات بعدة أسماء متشابهة، حيث قد يستغل القراصنة ذلك ويوفرون للمستخدم شبكة باسم مشابه للشبكة الأصلية المتوافرة في المكان من أجل اختراق كلمات المرور والتجسس على البيانات الشخصية والمعلومات الحساسة الأخرى.
وفي مثل هذه الحالات تنصح المجلة الألمانية بضرورة الاستفسار عن اسم الشبكة اللاسلكية الصحيح لدى مقدم هذه الخدمة، وأكد الخبراء الألمان عدم استعمال الشبكات اللاسلكية المفتوحة لتبادل المعلومات السرية أو إجراء المعاملات المصرفية على الإنترنت، حيث قد تتعرض اتصالات الإنترنت لعمليات الاختراق ويتمكن القراصنة من التجسس على هذه البيانات، ومن الأفضل أن يتم اللجوء إلى خدمات الشبكة الافتراضية الخاصة VPN، حيث يتم تصفح الإنترنت مع إخفاء هوية البيانات.
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