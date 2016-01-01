أعلنت ميجان سوندرز أن برنامج مايكروسوفت Paint سيظل متوافراً بشكل مجاني عبر متجر مايكروسوفت بعد أن ظل لفترة طويلة أحد المكونات الرئيسية بنظام تشغيل ويندوز.



وأوضحت المديرة بشركة مايكروسوفت في مدونتها على الإنترنت، أن برنامج الرسم، والمتضمن في نظام ويندوز منذ 23 عاما، لن يتم تطويره بعد الآن، مؤكدة أن الوظائف الأساسية لبرنامج Paint متوافرة في الإصدار الجديد Paint 3D، والذي يتم توفيره للمستخدم مع تثبيت التحديث Creators Update على الحواسيب المزودة بنظام مايكروسوفت ويندوز 10.