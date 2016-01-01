هاكر: لم أكن أتوقع أن اختراق المسدسات الذكية بهذه السهولة

تمكن قرصان من التحكم في المسدس الذكي الألماني الصنع "أرماتيكس" مستخدماً وسائل رخيصة متوفرة على موقع أمازون، على الرغم من أن مصنعي المسدس أكدوا أنه يستحيل استخدامه سوى من قبل صاحبه وبارتداء ساعة خاصة، مبشرين "بعصر جديد من المسدسات الآمنة"



واستعرض قرصان يُلقب باسم "pseudonym plore" خلال مشاركته في مؤتمر تقني بكولورادو كيفية تحكمه في المسدس الذكي "Armatix IP1" وفتحه وإطلاق النار منه دون وجود ساعة الأمان الخاصة به بالقرب منه، على الرغم من أن الشركة المطورة، قالت إن المسدس لا يُطلق النار إلا على بعد 10 بوصات من ساعته.



وأوضح القرصان أنه بأدوات بسيطة ورخيصة الثمن متوفرة في موقع أمازون على الإنترنت، بما فيها مغناطيس بسعر 15 دولاراً وأداة أخرى عبارة عن جهاز إرسال لاسلكي سعره 20 دولاراً، يصدر موجات راديوية قادرة على اعتراض إشارات الأمان بين الساعة والمسدس بغض النظر عن مدى قرب المسدس من صاحبه.



وقال القرصان إنه لم يعتقد أن اختراق المسدس بهذه السهولة، مع أن المسدس مصمم لزيادة الحماية والأمان والحد من حالات الوفيات التي تقع بين الأطفال بسبب حملهم ولعبهم بمسدسات آبائهم.