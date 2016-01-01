حيلة بسيطة لترشيد استهلاك الوقود

قالت الهيئة الألمانية للفحص الفني، إنه يمكن ترشيد استهلاك الوقود بحيلة بسيطة تتمثل في زيادة ضغط هواء الإطارات عن القيمة المُوصى بها من الشركة بمعدل 0.2 حتى 3.0 بار.



وفي الوقت نفسه حذر الخبراء الألمان من أن زيادة القيمة بمعدلات أكبر من ذلك سيؤدي إلى تدهور خصائص القيادة من ناحية وتآكل الإطارات بشكل غير متساو من ناحية أخرى.



يُشار إلى أن القيم الصحيحة لضغط هواء الإطارات مدونة على الجانب الداخلي لغطاء خزان الوقود وكذلك في دليل تشغيل السيارة.