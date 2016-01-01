يفكر العديد من المستهلكين الآن في موسم العطلات الصيفية بشغف ملحوظ في شراء هاتف ذكي جديد سواء كهدية لآخرين أو لأنفسهم. ولكن ينصح محللو السوق بعدم الإقبال على اقتناء أي هاتف ذكي راقي في الوقت الراهن، وذلك بالنسبة للأشخاص المولعين بكل ما هو جديد في عالم الهواتف الذكية.



أوضح موقع "بيزنس إنسايدر" أن السبب يرجع إلى أن السوق على أعتاب جيل جديد من الهواتف الذكية المتطورة ذات مواصفات ومزايا "جبارة" تختلف عن الأجيال السابقة.



في 23 أغسطس (آب) ستزيح سامسونغ الستار عن هاتفها اللوحي "غالاكسي نوت 8" الجديد كلياً المبني على هيكلية الهاتف المبهر "غالاكسي إس 8"، بالإضافة إلى كاميرا مزدوجة العدسات وشاشة أكبر وتصميم أجمل، وواعدة الشركة الكورية بمستوى جديد من الأمان والسلامة، تعويضاً عن مشكلة "الانفجار" التي رافقت الجيل السابق "نوت 7" وخسرت الشركة ملايين الدولارات وثقة المستهلكين في منتجاتها.



ثم يليه المنافس الأمريكي الأقوى والأشرس، مع إماطة أبل اللثام عن ثلاثة موديلات جديدة وحديثة من هاتفها الذكي "آي فون" في شهر سبتمبر (أيلول)، اثنان منهما تحديث للإصدارات الحالية "آي فون 7" و"7 بلس"، فيما تصدر الشركة الأمريكية إصداراً خاصاً من "آي فون" وصف بأنه "النجم" بحسب تسريبات تشير إلى أنه سيكون أكثر ابداعاً بمناسبة مرور 10 سنوات على إطلاق آي فون.



ووفقاً للمعلومات المسربة سابقاً، فإن الهاتف ربما يحمل اسم "آي فون 8" بشاشة أموليد بإطارات ضئيلة جداً، وشحن لاسلكي وكاميرا أمامية خاصة لفتح الهاتف ببصمة الوجه وهيكل معدني زجاجي، لكن كل هذا مقابل سعر باهظ قد يصل إلى 1000 دولار على الأقل.



ليس هذا فحسب، بل يُتوقع أن تعلن العملاقة غوغل عن إصدار جديد ومتطور من هاتفها الذكي "بيكسل" في شهر أكتوبر (تشرين الأول)، وبحسب التسريبات فإن "بيكسل 2" بتصميم أقل حجم من سابقه وشاشة 6 بوصة وحافة رقيقة وكاميرا بتكنولوجيا أفضل ومقاوم للماء وبميزة "الضغط" على غرار هاتف "إتش تي سي يو 11".



وبناء على ما سبق، فإنه يُنصح بالانتظار لبضعة أسابيع، لحين إطلاق الجيل الجديد من الهواتف الذكية السالف ذكرها، لأنه بطبيعة الحال، وكالعادة، ستنخفض أسعار الموديلات القديمة الحالية مثل "آي فون 7" غالاكسي إس 8" و "غوغل بيكسل".