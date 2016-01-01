نظارة الواقع الافتراضي Pimax 8K متوفرة للطلب المسبق

تواصل شركة Pimax تطوير نظارات واقع افتراضي تساهم في حال المشاكل التي تعاني منها النظارات الحالية في الأسواق.



وتعد نظارة Pimax 8K أول نظارة واقع افتراضي بدقة مشاهدة 8K وبنطاق رؤية 200 درجة ما يجعلها قريبة جداً من نطاق الرؤية البشرية، الأمر الذي يسمح بالاستمتاع بتجربة مشاهدة أكثر عمقاً وكذلك تجاوز بعض مشاكل نظارات الواقع الافتراضي الأخرى مثل دوار الحركة.



وتوفر النظارة محتويات غنية للمستخدمين بما في ذلك دعمها لأكثر من 1700 لعبة فيديو متوفرة على منصات مختلفة مثل Oculus Home وألعاب الواقع الافتراضي على منصة ستيم.



وكانت شركة Pimax الصينية استعرضت النموذج الأولي من نظارتها الجديدة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2017 في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي ولاقى في حينه ترحيباً كبيراً من الحضور، وعادت الشركة لاستعراض النظارة من جديد في معرض IFA 2017 بداية الشهر الحالي.



نظارة Pimax 8K متوفرة الآن للطلب المسبق على موقع كيك ستارتر للتمويل الجماعي بسعر يبدأ من 500 دولار أمريكي للإصدار الأساسي، وبسعر 400 دولار أمريكي لنظارة Pimax 5K.



مع العلم أن حملة التمويل، التي ستستمر لغاية 3 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، تمكنت لغاية الآن من جمع ما يزيد عن 1.25 مليون دولار أمريكي.



ومن المتوقع أن يبدأ شحن النظارة للمستخدمين الذين قاموا بالطلب المسبق اعتباراً من شهر يناير (كانون الثاني) 2018.