"سيسكو" ترسل أفخاخاً لموظفيها لتعليمهم الأمان الإلكتروني

أشار تقرير تقني إلى أن شركة سيسكو المتخصصة بشبكات المعلوماتية والاتصالات أرسلت رسائل "مفخخة" إلى موظفيها بغية تعليمهم أهمية الأمان الإلكتروني على الإنترنت.



وتأتي الخطوة في وقت تزداد عمليات القرصنة الإلكترونية والأخبار عن تسريب معلومات خاصة عن المستخدمين، وعدد من هذه العمليات يعود سببها إلى أخطاء من موظفي الشركات بدلاً من المستخدمين.



وبحسب ما ذكره تقرير موقع "بيزنيس إنسايدر" اليوم السبت، أشار رئيس أمن المعلومات في شركة "سيسكو" ستيف مارتينو إلى أنه يعمد منذ فترة على اختبار موظفي شركته بمجال الأمن المعلوماتي لتجنب وقوع "سيسكو" في فضيحة جديدة حول تسريب المعلومات الحساسة إلى العلن.



ومن بين الخطوات التي أفصح عنها مارتينو، تدريب الموظفين على عدم الضغط على الروابط العشوائية التي تصلهم من منصات التواصل الإجتماعي أو الرسائل الإلكترونية المريبة وغير المعروف مصدرها، وذلك عبر إرسال رسائل إلكترونية وهمية للتصيد الإحتيالي. ومن يقوم بالضغط على هذه الروابط، يتم تحويله إلى فيديو تعليمي حول كيفية تفادي هذه الحوادث لاحقاً.



ومن بين الأمور التي يقترحها المسؤول في الشركة، وضع كتيب تعليمات حول كيفية تصرف الفريق في حال تحققت المخاوف الكبرى التي يتمنون أن لا تصبح واقعية لمنع اتساع رقعة الخسائر.