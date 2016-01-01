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3 تطبيقات يجدر بمستخدمي واتس آب على أندرويد تنزيلها

بواسطة أخبارنا المغربية 10 دقيقة مضت
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3 تطبيقات يجدر بمستخدمي واتس آب على أندرويد تنزيلها

أكثر من مليار شخص حول العالم يستخدمون تطبيق واتس اب يومياً للتواصل مع أسرهم وأصدقائهم، مما يجعله أحد أكبر تطبيقات التواصل الفوري انتشاراً.

 وإن كنت تستخدم تطبيق واتس اب على أندرويد، فإليك 3 تطبيقات يجدر بك تنزيلها:

تطبيق Siftr Magic Cleaner
يتيح تطبيق Siftr Magic Cleaner لك تحرير مساحة تخزينية على هاتفك من خلال حذف الصور المكررة أو تلك التي تتلقاها على واتس آب من المجموعات أو من الأصدقاء لكنها غير مهمة بالنسبة لك.

تطبيق Bobble Keyboard
يوفر تطبيق لوحة المفاتيح Bobble Keyboard لك آلاف الرموز التعبيرية والملصقات والصور المتحركة والسمات والخطوط مجاناً إلى جانب وظائف أخرى.

ويُقدم التطبيق مجموعة من المزايا الرائعة مثل القدرة على تحويل صور السيلفي إلى صور كرتونية وإرسالها مباشرة في الدردشة عبر واتس آب.

تطبيق Unseen
يتيح التطبيق القدرة على قراءة رسائل واتس آب من داخل التطبيق نفسه، وذلك في حال رغبتك بعدم ترك إشعار قراءة الرسالة لدى الطرف الآخر.

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