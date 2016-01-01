كم يكلف آي فون 8 بلس شركة أبل؟

يبلغ سعر "آي فون 8 بلس" عند طرحه بالأسواق 799 دولاراً أمريكياً، في حين يُقدر ثمن المكونات الداخلية التي يحتويها الهاتف 288 دولاراً أمريكياً فقط، وذلك وفقاً لشركة "آي إتش إس ماركت" البريطانية الرائدة عالمياً في مجال المعلومات والتحليلات والحلول.



وبحسب الشركة، فإنه حتى بعد إضافة "كلفة الإنتاج" الرئيسية البالغة 7.36 دولاراً أمريكياً، فإن المبلغ الإجمالي والنهائي الذي تتحمله أبل لصنع وإنتاج "آي فون 8 بلس" هو فعلياً 295.44 دولاراً أمريكياً فقط.



وبالمقارنة، فإن تكلفة إنتاج "آي فون 8 بلس" أغلى من "آي فون 7 بلس" العام الماضي بنحو 17.87 دولاراً فقط، حيث بلغت كلفة انتاجه 277.66 دولاراً أمريكياً.



وكذلك الحال بالنسبة لـ “آي فون 8" الذي بلغت تكلفة إنتاجه 247.51 دولاراً أمريكياً، ويباع بالأسواق بـ 699 دولاراً أمريكياً، مقارنة بـ “آي فون 7" العام الماضي الذي بلغت تكلفة إنتاجه 237.57 دولاراً أي أعلى بنحو 9.57 دولاراً أمريكياً.



وهذا يعني أن "آي فون 8" يباع بزيادة 50 دولار عن "آي فون 7" فور طرحه بالأسواق، و"آي فون 8 بلس" يباع بزيادة 30 دولار عن "آي فون 7 بلس" وقت الإطلاق.



وتحقق الشركة في الزيادة التي رفعتها أبل مع الجيل الجديد من هواتفها، على الرغم من الجيلين الحالي "8" و"8 بلس" والماضي "7" و7 بلس" يتشابهان إلى حد كبير من حيث المواصفات الداخلية، من شاشة "إل سي دي" وإطار معدني وزجاجي.



غير أن أبل ترى أن الأمر يختلف، فالجيل الجديد يتضمن رقاقة الشركة الجديدة "آيه 11 بيونيك" والمحرك العصبي المعتمد على الذكاء الاصطناعي المُحسن لقدرات الكاميرا، بالإضافة إلى تحسين الأداء مقارنة بالجيل السابق.